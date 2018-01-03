﻿محكمة عليا تلزم طبيبا بدفع 626 ألف دولار تعويضا لوالدته عن تربيته

تايبيه ـ ا ف ب: حكمت المحكمة العليا في تايوان على طبيب أسنان في الحادية والأربعين من العمر بدفع 22,33 مليون دولار محلي (626 ألف دولار أمريكي) لوالدته تعويضا عن المال الذي أنفقته لتربيته.

واعتبرت أعلى سلطة قضائية في الجزيرة أنه ينبغي على الرجل أن يحترم العقد الذي وقعه مع والدته قبل 20 سنة والذي التزم بموجبه بالتعويض عليها.

وكانت صاحبة الشكوى التي أشير إليها باسم السيدة لو قد ربت لوحدها ولديها بعد طلاقها من زوجها سنة 1990. و كانت تملك عيادة لطب الأسنان.

وكانت قد أبرمت عقدا مع ابنيها عند بلوغهما العشرين من العمر ينص على واجب تخصيصهما 60 ٪ من الأرباح الصافية للعيادة لوالدتهما الشايخة.

وتقدمت بشكوى قبل 8 سنوات بعد رفض ولديها الإيفاء بالتزامهما. وفي نهاية المطاف قبل ابنها البكر أن يسدد لها قسما من المبلغ، غير أن الابن الأصغر اعتبر أن هذا العقد مخالف للعرف القاضي بتكبد الوالدين تكاليف تربية أولادهما التي لا تقاس بمبالغ مالية.

وأيدت محاكم أدنى درجة رأيه قبل أن تبت المحكمة العليا الثلاثاء لمصلحة السيدة لو.

واعتبرت السلطة القضائية العليا أن الابن كان بالغا وقت توقيع العقد وأن مهنته كطبيب أسنان تخوّله تسديد هذه النفقات.

وغالبا ما تتصدر قضايا إهمال أبناء لأهل كبار في السن يعيشون في ظروف بائسة، الأخبار في الصين حيث جرى العرف على أن يتكلف الأولاد رعاية الوالدين مع تقدمهما في السن. ويطالب بعضهم بقانون يعاقب البالغين الذين لا يهتمون بأهلهم.