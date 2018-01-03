﻿2018 سنة الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تسعى الشركات الناشئة كما المجموعات المتعددة الجنسيات إلى إبهار الجمهور في معرض قطاع الأجهزة الإلكترونية «سي اي اس» في لاس فيغاس الذي من المرتقب أن يسلط أضواءه هذه السنة على خدمات المساعدة الصوتية والسيارات المستقلة وتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويقول جاك غولد المحلل في مجموعة «ج. غولد أسوشييتس» إنها «سنة الذكاء الاصطناعي بامتياز».

ويعد معرض «سي اي اس» (معرض مستهلكي الأجهزة الإلكترونية) الذي يفتح أبوابه للصحافة الأحد، قبل أن يطلق فعالياته لعامة الجمهور الثلاثاء، الأكبر من نوعه في العالم. ويتوقع القيمون على الحدث أن يزور 170 ألف شخص المعرض حيث تقدم منتجات 4 آلاف مجموعة من 150 بلدا من طائرات مسيّرة ومركبات وأجهزة تلفزة وغيرها من السلع الإلكترونية المتطورة.

ولا يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم أي منتجات ثورية، بل هم يعولون على نسخ «محسنة»، لا سيما بوساطة سلسلة من الأجهزة المنزلية الموصولة، على رأسها واجهات ذكية تعمل بخدمة التحكم الصوتي، مثل «إكو» من «أمازون» أو «هوم» من «غوغل». ومن المرتقب التثبّت من نجاح خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا» من «أمازون» في أروقة المعرض الذي سيبرز فيه أيضا رواج «غوغل أسيستنت». وهذه الأجهزة قادرة على تلبية الطلبات على اختلاف أنواعها، من تشغيل الموسيقى إلى الاتصال مع أصدقاء وطلب البيتزا، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تخولها التكيف مع حاجات المتحدث.

وتقوم هذه التقنية على برامج معلوماتية في وسعها التعلم بنفسها القيام ببعض المهام التي اكتسبتها بالخبرة من دون أن يكون أحد قد برمجها على تنفيذها.

ويقر ستيفن باكر المحلل لدى مجموعة «ان دي بي»: «أظن أننا سنواجه وابلا من تقنيات أتمتة المنازل والتحكم الصوتي، مع مكبرات صوتية موصولة منتشرة في أروقة المعرض».

ومن المرتقب أن تشتد وطأة الحرب القائمة حول الواجهات الموصولة، بين «آبل» و»سامسونغ» اللتين تستعدان لإطلاق نماذجهما و»إل جي» التي ستكشف عن نسختها في المعرض، وسط سيل من الأجهزة المتنوعة بين تلك البدائية وأخرى أعلى مستوى، مع التشديد على نوعية الصوت.

وفي ظل تنامي شعبية هذه الأجهزة في الولايات المتحدة، بات الرهان كبيرا للمجموعات التكنولوجية التي تسعى إلى كسب مكانة في منازل مستخدميها مع فرض منصاتها للذكاء الاصطناعي وأكبر عدد من الأجهزة التي تحمل توقيعها.

وسيسلط معرض «سي اي اس» الأضواء أيضا على السيارات الذاتية القيادة التي تعكس بدورها التقدم المنجز في مجال الذكاء الاصطناعي وتعد مستقبل قطاع صناعة السيارات وتجذب الشركات على أنواعها، من مصنعي السيارات إلى المجموعات التكنولوجية الصغيرة والكبيرة، كـ»غوغل» و»آبل» مرورا بمصنعي المعالجات الصغرى، مثل «إنتل» و»نفيديا».

وبات هذا الحدث يخصص فسحة لصانعي السيارات منذ بضع سنوات لإبراز أحدث الصيحات في مجال القيادة الذاتية، مستضيفا عددا كبيرا من المصنعين، مثل «رينو ـ نيسان» و»تويوتا» وهيونداي» و»وفورد».

وإضافة إلى المركبات المستقلة، ستركز الأضواء أيضا على وسائل النقل العام الذاتية القيادة التي تزداد تطورا وستقدم شركة «ترانسديف» الفرنسية نموذجا عن حافلة مصغرة مستقلة.

وستعرض خدمات مساعدة صوتية تدمج في السيارات لجعلها «ذكية» وتسمح لها بالتكيف مع حاجات الركاب والتفاعل معهم وزيادة إنتاجيتهم، كما الحال مع الهواتف الخلوية التي استحالت ذكية.