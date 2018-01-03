الأحمد: لن نقبل تحت أي ظرف أن تكون واشنطن شريكة في السلام

رام الله: قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجانب الفلسطيني لن يقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة شريكا في عملية سلام، قبل أن تتراجع عن إعلانها بشأن القدس.

وخلال لقائه، الأربعاء برام الله، وفداً طلابياً من جامعة برين ستون الأمريكية، أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج عن القرارات الدولية التي تعترف بحل الدولتين، عبر إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة “وفا” الرسمية.

وأضاف “ترامب هدد اليوم بقطع أموال المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن نقول له إن كل أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ”.

وأوضح الأحمد أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق العام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب – عبر إعلانه الأخير حول القدس – أعلن تراجع الإدارة الأمريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين.

وقال القيادي في فتح إن المجلس المركزي سيناقش في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري برام الله، إمكانية إعلان الأراضي المحتلة عام 1967، أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 الصادر 2012.

ومضى بالقول “وبالتالي تصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال، والمطلوب من المجتمع الدولي التدخل لإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي كما تدخل في قضايا دولية أخرى”.

ومساء الثلاثاء، هدّد ترامب، في تغريدة عبر “تويتر”، بقطع المعونات المالية للفلسطينيين، متهماً إياهم بأنهم “لم يقدّروا هذه المساعدات”.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء، إن “ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات”.

(الأناضول)