سفراء التحالف يدينون تدخل إيران في اليمن لتصعيد الأزمة عبر الحوثيين

الرياض: أعرب سفراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن والملحقون العسكريون الذين عقدوا، الأربعاء، اجتماعا في مقر وزارة الخارجية السعودية في العاصمة السعودية الرياض عن إدانتهم الشديدة لاستمرار عناصر جماعة انصار الله الحوثية، “المدعومة من إيران في جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين وبشكل عشوائي في صنعاء”.

وعبروا، في بيان لهم مساء الأربعاء، عن إدانتهم “لاستمرار الميليشيات الحوثية في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني، علاوة على استمرارها في تهديد المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد الميليشيات لأمن وسلامة الممرات البحرية”.

وجدد سفراء دول التحالف إدانتهم لإيران و”استمرار تدخلها في اليمن لتسعير الأزمة عبر مليشيات الانقلابين ومدها بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و 2231″.

وأكد المجتمعون على دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث: (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وعلقت النرويج، الأربعاء، صادرات السلاح للإمارات خوفا من استخدامها في الصراع اليمني. وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سورييد، عبر بيان، إن هذه الخطوة بمثابة إجراء وقائي صارم.

(د ب أ)