دراسة: عدد المسلمين في أمريكا سيفوق عدد اليهود بحلول 2040  

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة يشهد تزايدا مستمرا، وأنه بحلول عام 2040، سيفوق عدد اليهود الذين يشكلون ثاني أكبر المجموعات الدينية بعد المسيحيين بالبلاد.

الدراسة التي أجراها مركز “بيو” للأبحاث، ومقره واشنطن، ونشر نتائجها، الأربعاء، أفادت أنه بناء على نتائج أبحاث استقصائية قام بها، تبين أن عدد المسلمين بالولايات المتحدة بلغ 3.45 مليون مسلم في 2017.

وأوضح أن المسلمين بهذا العدد يمثلون 1.1 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وتوقعت الدراسة أن يستمر عدد المسلمين في الزيادة بشكل كبير ليحلّوا محل اليهود كثاني أكبر المجموعات الدينية في البلاد بحلول 2040، بينما لم يذكر عدد اليهود.

وقالت الدراسة إنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد المسلمين في الولايات المتحدة إلى 8.1 مليون نسمة أي 2.1 في المئة من مجموع سكان البلاد، وهو ضعف العدد الحالي تقريبا.

وأوضحت أن عدد المسلمين في 2007، عندما بدأ المركز في إحصاء أعدادهم، بلغ 2.35 مليون نسمة، وفي 2011 بلغ 2.75 مليون.

وأوضح المركز أنه لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المسلمين في البلاد لأن مكتب التعداد الأمريكي لا يسأل المواطنين عن ديانتهم.

جدير بالذكر أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نشر أن عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 5.7 مليون نسمة.

(الأناضول)