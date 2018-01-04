موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين في هجوم بالهاون على قاعىدة “حميميم” في سوريا وتنفي تدمير 7 طائرات
Jan 04, 2018
موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس ان عسكريين اثنين قتلا في هجوم بالهاون نفذته فصائل مسلحة في سوريا ليلة رأس السنة، لكنها نفت معلومات لوسائل اعلام عن تدمير سبع طائرات عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع في تصريحات نقلتها وكالات انباء “مع حلول الظلام تعرضت قاعدة حميميم الجوية لقصف مفاجئ بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل عسكريان اثنان”.
وذكرت صحيفة كومرسانت نقلاً عن مصدرين عسكريين دبلوماسيين ان سبع طائرات عسكرية “دمرت عملياً” في الهجوم لكن الوزارة قالت ان هذه المعلومات “كاذبة”. (أ ف ب)
سوريا ستكون أفغانستان ثانية للروس .وإذا كانت أفغانستان من أسباب زوال الاتحاد السوفيتي فان سوريا ستكون مفتاح انهيار والتفكك النهائي لنظام بوتين…
قلنا في تعليق سابق، الدماء التي سالت في الشيشان و سوريا ظلما وعدونا من جبروت الآلة الجهنمية للنظام الروسي و التي لا ترحم بشرا أو حجرا ، هي تتجمع تحت عرش الرحمن تنتظر في أوامره لتتحول إلى براكين وحمم على رؤوس الظالمين…
نعم يا عزيزي حمدان سوريا ستكون أفغانستان ثانية للروس
ولكن
إن حصل الثوار السوريين على صواريخ ضد الطيران كما حصل عليها الثوار الأفغان
ولا حول ولا قوة الا بالله
الروس والإيرانيون سيندمون لأنهم لم يسألوا فرنسا عن الشعب السوري وحتما ستكون نهاية هؤلاء المرتزقة في سوريا هم والذي جلبهم ذنبهم نظام الكيماوي الإرهابي عميليهم .