موسكو تعلن مقتل عسكريين روسيين في هجوم بالهاون على قاعىدة “حميميم” في سوريا وتنفي تدمير 7 طائرات

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس ان عسكريين اثنين قتلا في هجوم بالهاون نفذته فصائل مسلحة في سوريا ليلة رأس السنة، لكنها نفت معلومات لوسائل اعلام عن تدمير سبع طائرات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في تصريحات نقلتها وكالات انباء “مع حلول الظلام تعرضت قاعدة حميميم الجوية لقصف مفاجئ بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل عسكريان اثنان”.

وذكرت صحيفة كومرسانت نقلاً عن مصدرين عسكريين دبلوماسيين ان سبع طائرات عسكرية “دمرت عملياً” في الهجوم لكن الوزارة قالت ان هذه المعلومات “كاذبة”. (أ ف ب)