أبو مرزوق: لسنا طرفاً بالانقسام الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية المصالحة

غزة: قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إن حركته لم تعد “طرفاً بالإنقسام”، ولن تسمح بالعودة للوضع السابق الذي كان سائداً في قطاع غزة، رغم تعثر جهود المصالحة الحالية مع حركة فتح.

وقال أبو مرزوق:” لن نكون، بعد الآن، طرفاً في الانقسام السياسي، وسنستمر في دعم الوحدة الفلسطينية”.

وفي حال فشلت المصالحة، قال المسؤول البارز في حماس:” سندرس كل الاحتمالات الممكنة والإجراءات المناسبة لهذه الاحتمالات، وسندرس الخيارات المتاحة مع الفصائل بما يخدم الشعب الفلسطيني”.

ورغم التفاؤل الذي ساد الأراضي الفلسطينية عقب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في 12 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلا أن مسؤولي الحركتين تبادلا الاتهامات مؤخراً حول الطرف المسؤول عن عرقلة إتمام “إنهاء الانقسام”.

واتهم ابو مرزوق وفد حركة “فتح” بالتعنت خلال الجولة الأخيرة التي جمعته بوفد حركته، تمثّل في رفض رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الفلسطينية، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، على قطاع غزة.

وتنفي حركة “فتح”، على لسان عدد من قادتها، اتهامات حركة حماس بعرقلة المصالحة، وتتهمها في المقابل بعرقلة “تمكين” الحكومة في قطاع غزة.

كما أوضح أبو مرزوق، أن حركته تلّقت وعوداً من حركة “فتح”، تتعلق بتحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، كإعادة التيار الكهربائي، وإيجاد حلول لمشكلة الموظفين الذين عينتهم الحركة خلال السنوات الماضية.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، وقّعت حركتا “فتح” و”حماس″ في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاق المصالحة الفلسطينية، ويقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.

وقال:” ما يُطرح من معوقات لإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة هي ليست بالقضايا الجوهرية، وما هي إلا ذرائع تعكس إرادة سياسية متشككة”.

وفيما يتعلق بأزمة الموظفين في غزة، قال أبو مرزوق إن حركته اتفقت، في مباحثات القاهرة الأخيرة، مع حركة “فتح” على إلزام الحكومة الفلسطينية بـ”تغطية رواتب جميع الموظفين، بنفس قيمة صرف الرواتب حالياً؛ وذلك إلى حين انتهاء (اللجنة الإدارية القانونية لبحث شؤون موظفي قطاع غزة)، من البتّ في ملفات جميع الموظفين”.

وعن مهمة اللجنة، قال أبو مرزوق:” يقع على عاتقها النظر في مواقع وهياكل وقانونية الموظفين؛ وعند حدوث أي خطأ سيتم معالجته سياسياً”، ووفق اتفاق المصالحة، فإنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في فبراير/ شباط القادم، وعقدت اللجنة، الأربعاء، اجتماعاً في قطاع غزة، برئاسة، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو.

وقال أبو عمرو، في ختام الاجتماع، إن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لتقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حماس على قطاع غزة).

وحذّر أبو مرزوق، من “نتائج سلبية تُلقي بظلالها على مجمل سير المصالحة الفلسطينية، حال استمرت حركة فتح، باتباع تلك السياسة”، حسب قوله.

وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف، منذ سيطرتها على قطاع غزة، في يونيو/حزيران 2007، لإدارة قطاع غزة، في أعقاب طلب حكومة السلطة الفلسطينية (مقرها في رام الله) من الموظفين، بالاستنكاف عن العمل.

الملفات الثنائية مع مصر

وحول علاقة حركة حماس بمصر حالياُ، قال أبو مرزوق إنها لا تنحصر في ملف “المصالحة الفلسطينية”، موضحاً وجود ملفات ثنائية يجري النقاش حولها منها الملف الأمني المتعلق بحفظ أمن منطقة سيناء، والتعاون الأمني المشترك بين حركته ومصر، بالاضافة الى ملفات تتعلق بإسرائيل، وتعدياتها على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أكّد على جاهزية الجانب المصري في لعب دور “الوساطة في أي صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركته وإسرائيل”، مشيراً إلى أن أي تقدم مرهون بالموقف “الإسرائيلي”، نافياً وجود مفاوضات حول إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن حركته “منفتحة”، “أمام أي جهود تُبذل في ذلك الإطار”.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس″، مطلع أبريل/ نيسان 2015، لأول مرة، عن وجود “أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها”، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتاً.

الدور القطري

عن الدور القطري في دفع عجلة المصالحة، نفى أبو مرزوق الأنباء التي تقول إن قطر تعهّدت بتغطية رواتب موظفي غزة (الذين عيّنتهم حماس خلال فترة حكمها للقطاع)، لمدة ثلاثة شهور.

وقال إن للدوحة دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين حركته و”فتح”، طيلة الفترة الماضية.

وأضاف:” كان لقطر دور رائد في العمل الإنساني في قطاع غزة الأمر الذي ساعد في إنقاذ الحالة الإنسانية المترية”.

ولفت إلى أن قطر ساهمت في تغطية رواتب موظفي الحكومة التي كانت تسيطر عليها “حماس″، عدة مرات، في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، داعياً السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤوليتها ودفع رواتب الموظفين (الذين عيّنتهم حماس).

وقال أبو مرزوق إن الحكومة الفلسطينية تسلّمت الجباية داخل قطاع غزة وعلى معابره الحدودية، وهو كافٍ لتغطية فاتورة رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية للوزارات.

ورفض أبو مرزوق تسمية الموظفين الذين عيّنتهم “حماس″ بغزة بـ”موظفي حماس″.

تحالفات “حماس″ الإقليمية

وعن التحالفات الإقليمية التي بدأت “حماس″ ببنائها، كما قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في تصريحات سابقة له، أكّد أبو مرزوق أن حركته لا تتوجه لبناء علاقات مع أي دولة على حساب علاقات مع دول أخرى، ولا تتحالف أو تتعاون مع جهة ضد أخرى، لكنّه لم يكشف عن طبيعة التحالفات.

وأوضح أن علاقة حركته مع الدول و”الأطراف الفاعلة”، على المستوى الدولي أو الإقليمي، “تشهد انفتاحاً وتعاوناً على أكثر من صعيد”، ووصف المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ”بالغة الحساسية”، في ظل التحولات الدولية والإقليمية وتبدل المواقف والتحالفات.

وأضاف:” إننا نسير في طريق تاريخي لتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل تلك التحولات والأزمات الداخلية الفلسطينية”.(الأناضول)