هايلي تقيم “سهرة استثنائية” لأصدقاء واشنطن في التصويت حول القدس
الامم المتحدة: أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الاربعاء، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وتحت عنوان “سهرة استثنائية للاصدقاء”، قامت هايلي بنشر- او فرضت على بعثتها نشر – صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.
ونقلت البعثة الامريكية في الامم المتحدة عن هايلي في تغريدة، “من السهل على الاصدقاء ان يلتقوا في الاوقات الجيدة. لكن الاصدقاء الذين كانوا معنا في الاوقات الصعبة لن ننساهم ابداً. شكراً لل64″ دولة صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 بلداً، دانت اعلان ترامب حول القدس في 21 كانون الاول/ديسمبر، بعد اربعة ايام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.
وأيدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا.
وصوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.
وتعتبر واشنطن ان هذه الدول ال64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دعي ممثلوها الى حفل الاستقبال الذي اعلنت عنه هايلي في نهاية كانون الاول/ديسمبر ونظم مساء الاربعاء.
وتعذرت معرفة ما اذا كانت كل الدول ال64 حاضرة اذ ان “السهرة” لم تفتح للصحافيين. (أ ف ب)
من هم هؤلاء الأصدقاء ؟…جزر كائنة ما وراء الوجود…
هذه المرأة هي ورئيسها لا ملة ولا دين لهم من عابدي الأصنام ومن المشركين بالله الذين يكرهون المسلمين والدين الإسلامي , فلا عجب مما يفعلون إنه يكشف مدي كراهيتهم لل الله والمسلمين واليهود نفس الشيء , إن كانوا يعتقدون إن لهم إلاه أخر غير الله فهم مخطئين وقد غر بهم شيطانهم ومثواهم معه في النار ولربما يحتفلون بذلك .
الاغنام لا يهمها أن كان راعيها اعور أو اعرج المهم رشة العلف. فان نده لها أجابت جميعها ب مااااااااء….
She must have forgotten what said earlier !!!
well Haley… no matter just in case you didn’t under stand.. what we said is you and your country America are no longer the country that the Arabs and Muslims pays much attention to … another words your country and it’s administration no longer has the weight and the wisdom to lead from the front , and there fore I see best if the UN and it’s members vote you and your allies out and out altogether from anything to do with UN or the security council… And I hope all members will work hard to change the Rules regarding the Veto and clear the garbage the likes of America and the Zionist regime in occupied Palestine be kicked out of the UN until such time A good man that can move in the white house instead of the Idiot we have in now and his anti Islam administration …
Sounds like she treated them for MaCdonald’s kids meal that included cheese burger, fries, a toy and small coke.