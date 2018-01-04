محامي ترامب يوجه رسالة إلى بانون تأمره بالكف عن إفشاء معلومات

واشنطن: وجه محام يمثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسالة الى مستشاره السابق ستيف بانون، تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث الى مؤلف كتاب يرتقب صدور قريباً، وتأمره بالكف عن ذلك، بحسب وسائل اعلام امريكية.

واثارت مقتطفات من كتاب لمايكل وولف نشرت الاربعاء، عاصفة في واشنطن. وشن ترامب هجوماً لاذعاً على بانون وصفه فيه بالمجنون مقللاً من أهمية دوره.

وفي رسالة الى بانون نقلتها وسائل اعلام امريكية كتب المحامي تشارلز هاردر “انتهكتم الاتفاق باتصالكم، من بين اشياء اخرى، بالمؤلف مايكل وولف بشأن السيد ترامب وافراد اسرته” وحملته الرئاسية.

بالاضافة الى ذلك تتهم الرسالة بانون “بالكشف عن معلومات سرية للسيد وولف والادلاء بتصريحات تنطوي على ذم وفي بعض الحالات تصريحات تشهيرية صريحة للسيد وولف عن السيد ترامب وافراد اسرته”.

ويصف بانون في الكتاب الذي يحمل عنوان “نار وغضب: داخل بيت ترامب الابيض” لقاء بين نجل ترامب، دونالد جونيور ومحامية روسية في الحملة الانتخابية عام 2016 بأنه “خيانة” و”غير وطني”.

كما نقل عن بانون الذي غادر البيت الابيض في آب/اغسطس الماضي، قوله ان التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، سيركز على غسيل الاموال.

وسارع ترامب الى الهجوم على بانون قائلاً “ستيف بانون لا علاقة له بي او برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك”.

وقال ترامب ان بانون “قام بذلك فقط من أجل مصلحته” علماً انه مهندس علاقة قطب العقارات في نيويورك باليمين القومي المتطرف وساعد على خلق جهاز اعلامي مؤيد لترامب. (أ ف ب)