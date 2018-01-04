اختيار كايت بلانشيت لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

باريس: أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي ان الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت التي حصلت على جائزتي أوسكار والمعروفة بنشاطها في مكافحة التحرش الجنسي، اختيرت لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين التي ستجري من 8 الى 19 ايار/مايو المقبل.

وكايت بلانشيت التي اطلقت مؤخراً مع نجمات سينمائيات اخريات مثل ناتالي بورتمان وميريل ستريب مؤسسة لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي هي السيدة الثانية عشرة التي تترأس لجنة تحكيم المهرجان.

ويأتي اختيارها بعد اربع سنوات على تولي هذه المهمة من قبل المخرجة النيوزيلندية جاين كمبيون.

وستتولى بلانشيت (48 عاماً) رئاسة اللجنة بعد المخرج الاسباني بيدرو المودوفار. (أ ف ب)