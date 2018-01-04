خاشقجي يدعو بن سلمان “للإعتبار” من احتجاجات إيران

واشنطن: كتب الصحافي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً الأربعاء، دعا فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإعتبار من الاحتجاجات في إيران.

ووصف خاشقجي الإعلام السعودي “بالهستيري” في تغطيته للأحداث الإيرانية، مضيفاً أن المشاهد السعودي قد يعتقد أن نظام خامنئي أوشك على السقوط. في حين تبقى المملكة في صمت رسمي حول ما يدور في إيران مخافة أن يكون تبني المتظاهرين، بمثابة تشريع لحراك في السعودية بحسب خاشقجي.

ويجد خاشقجي أن على ولي العهد أن “يتحرر من رهاب الديمقراطية والربيع العربي”، فالتظاهرات في إيران ستتقاطع مع ذكرى الثورة المصرية وقد يجد السعوديون أنفسهم “يجرؤون على قول إنهم يريدون بعضاً من تلك الحرية الإيرانية”. (واشنطن بوست)