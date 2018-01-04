نيويورك تايمز: الأونروا ستواجه عجزاً مالياً إذا قُطع التمويل الأمريكي

“القدس العربي”: قالت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ستعاني عجزاً في الميزانية في حال توقف التمويل الأمريكي للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وبوصفها الممول الأكبر للأونروا، يصل حجم المساعدات الأمريكية إلى 369 مليون دولار أمريكي، وتتضمن المساعدات أيضاً تمويل الطوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الحرب السورية.

وقالت الصحيفة أن المتضرر الأكبر من قطع التمويل سيكون بالتحديد أولئك الذين يحتاجونه، فأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني يتعلم في 700 مدرسة تابعة للأونروا ويزور تسعة مليون مريض مراكز الوكالة الصحية سنوياً، كما تشغّل الأونروا حوالي ثلاثين ألف موظفاً.