مقتل نحو 50 مدنياً ومتمرداً بغارات للتحالف في غرب اليمن

عدن: قتل نحو خمسين مدنياً يمنياً ومتمرداً حوثياً في غارات شنتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية خلال الساعات ال24 الماضية، على مواقع في محافظة الحديدة في غرب اليمن، حسبما أفادت الخميس مصادر طبية ومحلية.

وقال مسؤولون محليون في المحافظة المطلة على البحر الاحمر، ان طائرات التحالف العسكري نفذت تسع غارات ليل الاربعاء الخميس وصباح الخميس ضد مواقع للمتمردين الشيعة.

وأكدت مصادر طبية في أربعة مستشفيات في مدينة الحديدة مركز المحافظة، مقتل 12 مدنياً و36 متمرداً في هذه الغارات، بينما وصل عدد المصابين الى 64 هم 60 متمرداً واربعة مدنيين.

وتشهد أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ سنوات نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها. وسقطت صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر 2014. وشهد النزاع تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في اليمن.

وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي قُتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على أيدي الحوثيين بعد أيام على انهيار التحالف معهم. وبعيد قتله، قامت القوات الحكومية باطلاق حملة عسكرية عند الشريط الساحلي المطل على البحر الاحمر غرباً باتجاه مدينة الحديدة بينما كثفت طائرات التحالف ضرباتها الجوية.

وتمكنت هذه القوات من السيطرة على مدينة الخوخة الواقعة بين المخا، المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، والحُديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين والتي تضم ميناء يشكل نقطة رئيسية لوصول المساعدات الانسانية.

وتحاول القوات الحكومية منذ سيطرتها على الخوخة التقدم شمالاً باتجاه مدينة الحديدة.

وتسبب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 8750 شخصاً منذ اذار/مارس 2015 واصابة عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين بجروح ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير بأزمة غذائية وصحية كبرى.

وسبق ان اتهم التحالف بالتسبب بمقل مدنيين في غارات أصابات أسواقاً ومدارس ومنازل مواطنين. والاسبوع الماضي، أعلنت الامم المتحدة ان 68 مدنياً قتلوا يوم 26 كانون الاول/ديسمبر في غارتين أصابتا سوقاً شعبياً ومزرعة في تعز في جنوب غرب اليمن وفي مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وأدان منسّق الشؤون الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك في بيان أعلن فيه حصيلة الغارتين “الاستهتار الكامل بالحياة البشرية” في اليمن.

ورد التحالف على بيان المسؤول الاممي متهماً إياه بالانحياز الى المتمردين.

والاربعاء جدد التحالف التأكيد على رفض بيانات المنسق الأممي. وقال المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحافي في الرياض ان ماكغولدريك “يحابي مليشيا الحوثي وخضع في تقييم الوضع الإنساني هناك إلى إملاءات هذه الميليشيا الإرهابية”.(أ ف ب)