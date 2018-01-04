الإحتلال يقرر فتح تحقيق في استشهاد القعيد “أبو ثريا”

القدس: قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه قرر فتح تحقيق في استشهاد ابراهيم ابو ثريا بالرصاص الإسرائيلي في قطاع غزة، الشهر الماضي.

واستشهد أبو ثريا، 29 عاماً، وهو قعيد مبتور القدمين برصاص الجيش الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة، في الخامس عشر من ديسمبر/كانون اول الماضي.

وأدى استشهاده إلى انتقادات فلسطينية وحقوقية واسعة، سيما وأنه لا يشكل أي خطر على الجيش الإسرائيلي، الذي كان يرد بالرصاص على فلسطينيين غاضبين على القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الجيش في بيان اليوم، “تقرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية لفحص ظروف مقتل ابراهيم ابو ثريا”.

وأضاف “في 15 ديسمبر/كانون اول 2017 جرت أعمال شغب عنيفة وكبيرة في الحدود مع قطاع غزة تم الادعاء في أعقابها أن أبو ثريا قتل خلالها نتيجة إطلاق نار من قبل جيش إسرائيل”

وأعاد البيان ما كان الجيش الإسرائيلي قاله يوم استشهاد أبو ثريا إنه”وفق التحقيق الميداني اتضح ان قوات الجيش التي تعاملت مع أعمال الشغب العنيفة لم تطلق النار صوب أبو ثريا”.

واضاف” التحقيق لم يشر الى معلومات تسمح بالتحديد فيما إذا كان أبو ثريا قتل خلال أعمال الشغب بما في ذلك نتيجة الوسائل لتفريق المظاهرات التي تم تفعيلها وسبب مقتله”.

ولكن الرواية الإسرائيلية لم تتوافق مع روايات المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي قالت إن أبو ثريا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي وإنه لم يشكل خطراً على الجيش.

وفي هذا الصدد قال الجيش إنه “بهدف استنتاج التحقيق وبهدف فحص معلومات نقلت من الجهات العاملة في قطاع غزة تقرر فحص ظروف مقتل أبو ثريا في إطار تحقيق للشرطة العسكرية المحققة”.

وتشتكي منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية من أن تحقيقات المؤسسات العسكرية الإسرائيلية عادة ما تنتهي بتثبيت رواية الجيش.(الأناضول)