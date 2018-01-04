 الجيل الجديد من السيارة “بورشه 911″ بدون سقف

شتوتجارت: ذكرت تقارير إعلامية أن الجيل الجديد من السيارة الرياضية الفارهة “بورشه 911″، سيكون بدون سقف إلى جانب التصميم الجديد لمؤخرتها والتي شهدت تعديلات كبيرة حيث تبدو أوسع من الجيل الحالي للسيارة الألمانية.

في الوقت نفسه، فإن العديد من السمات التصميمية الرئيسية في الجيل الحالي من الطراز الشهير مثل الأشرطة المضيئة باستخدام تكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) والتي تغطي خلفية السيارة بالكامل. في الوقت نفسه، فإن تصميم أعلى مقدمة السيارة لن يتغير كثيراً عن الجيل الحالي، في حين سيكون أسفل مقدمة السيارة مزودة بوحدات استشعار وهو ما ظهر في النموذج الاختباري الذي استعرض تجهيزات معدات الأمان والسلامة ومساعدة السائق في السيارة الجديدة.

ومع التخلي عن السقف، فإن شكل مؤخرة النموذج الاختباري للسيارة يشبه الشكل البصلي، وهو ما يمكن أن يشير إلى زيادة قدرات محركها.

وذكر موقع “موتور تريند” المتخصص في موضوعات السيارات أن الجيل الجديد من السيارة “بورشه 911″ والمتوقع طرحها في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي سيتيح نفس الأنماط الثلاثة لشكل جسمها بما في ذلك الكوبيه وذات السقف المتحرك أو بدون سقف تماماً. كما أنه من المتوقع أن يحتوي الجيل الجديد على نفس فئات المحرك المتاحة حاليا إلى جانب صندوق تروس يعطي 7 سرعات يتم التنقل بينها يدويا أو صندوق تروس يعطي 8 سرعات يتم التنقل بينها آلياً. (د ب ا)