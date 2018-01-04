التايمز: بلير حذّر ترامب من تجسس بريطاني على الانتخابات الرئاسية

لندن: كشفت صحيفة “التايمز″ البريطانية، الخميس، أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير قام بتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمالية قيام لندن بالتجسس على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن كتاب نشر مؤخراً، أن بلير حذر ترامب من تجسس بريطانيا عليه خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك خلال لقاء جمع بين بلير وجارد كوشنر، أحد كبار مستشاري ترامب وزوج ابنته، في البيت الأبيض فبراير/شباط الماضي.

وقال مايكل وولف، مؤلف الكتاب، إن بلير وكوشنر تحدثا عن شائعات مثيرة، وهي أن بريطانيا وضعت العاملين في حملة ترامب الانتخابية تحت المراقبة، وراقبت كافة الاتصالات وربما تكون قد راقبت ترامب نفسه.

ويحمل الكتاب عنوان “النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض”، والذي استمد معلوماته من إجراء أكثر من 200 مقابلة مع أشخاص مقربين من ترامب.

وذكرت الصحيفة أن هناك شائعات حول سعي بلير للحصول على منصب مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط.

واستندت الصحيفة لتأكيد ما نشره الكتاب، على ما وصفته بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا عقب شهر من زيارة بلير.

واختتمت الصحيفة التقرير بنفي مكتب بلير ما جاء في الكتاب، ووصفه له بـ”اختلاق تام” و”سخافة مطلقة”.

وشدد على أن بلير لم يطلب قط أن يكون مبعوث ترامب للشرق الأوسط. (الأناضول)