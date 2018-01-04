إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية-(صور وفيديو)

رام الله/غزة: أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 20 فلسطينيا على الأقل اليوم الخميس في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اندلعت في قرية “دير نظام” شمال غرب رام الله.

وأضافت أن تسعة شبان أخرين أصيبوا خلال نفس المواجهات ووصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات خلال مسيرة تشييع جثمان الشهيد الفتى مصعب التميمي / 17 عاما/ الذي كان قد أستشهد يوم أمس بإطلاق نار من جيش الاحتلال في القرية.

وفي وقت سابق اليوم أصيب 10 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام جيش الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة أصيبوا بالرصاص الحي بينها حالة خطيرة وثلاثة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

يأتي ذلك فيما اعتقل جيش الاحتلال سبعة فلسطينيين فجر اليوم خلال حملة دهم تركزت في مدن بيت لحم والخليل وجنين في الضفة الغربية، بحسب مصادر حقوقية فلسطينية.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية أغارت فجر اليوم بعدة صواريخ على أراضي زراعية شرقي رفح جنوب قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة مساء أمس سقطت في مناطق مفتوحة جنوب إسرائيل دون أن توقع إصابات أو أضرار.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق القذائف.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متواصلا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إليها.

واستشهد في هذه الاحتجاجات 13 فلسطينيا استشهد 11 منهم في مواجهات مع جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ، فيما قتل الاثنان الأخران في غارة إسرائيلية على القطاع.(وكالات).