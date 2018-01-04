روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في إيران

موسكو: حذرت موسكو الخميس واشنطن من التدخل في “الشؤون الداخلية” لإيران بعد ان وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمساعدة الإيرانيين على “استعادة زمام الحكم” في اعقاب التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مسؤول في البيت الابيض انه يجري بحث فرض عقوبات على المتورطين في “قمع″ التظاهرات التي قتل خلالها 21 شخصا في خمسة ايام.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية “نحذر الولايات المتحدة من اي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الإيرانية”.

وقال ريابكوف انه “رغم المحاولات العديدة لتشويه ما يجري فعلا (في إيران)، انا على ثقة ان جارتنا وصديقتنا، ستتغلب على صعوباتها الحالية”.

وانتقد ايضا دعوة السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي لعقد اجتماع طارئ في مجلس الامن لمناقشة اعمال العنف.

واتهمت إيران الاربعاء في الامم المتحدة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

اندلعت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في مشهد ثاني أكبر المدن الايرانية في 28 كانون الاول/ديسمبر، وسرعان ما امتدت الى مدن اخرى في إيران ثم تحولت الى تظاهرات ضد النظام.

ونزل عشرات الاف الإيرانيين الى الشارع في العديد من المدن الاربعاء والخميس في تظاهرات مؤيدة للنظام.(أ ف ب) .