المعارضة السورية تقتل 15 عنصرا من قوات النظام جنوب شرق دمشق

حلب: أعلنت المعارضة السورية اليوم الخميس مقتل 15 عنصرا من قوات النظام السوري على جبهة الزريقية في غوطة دمشق الشرقية.

وقال قائد عسكري في فصائل المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات النظام شنت صباح الْيَوْم هجوما على فصائل المعارضة في بلدة الزريقية في منطقة المرج جنوب شرق العاصمة دمشق، وتصدت الفصائل للهجوم “.

وأضاف أن “انغماسيين تمكنوا من التقدم باتجاه قوات النظام وفجروا أنفسهم ما خلف أكثر من 15 قتيلا من قوات النظام السوري.

وفتحت قًوات النظام جبهة الزريقية في منطقة المرج للضغط على مسلحي المعارضة في مدينة حرستا شرق دمشق.(وكالات).