إيران ترفع الحجب عن تطبيق إنستغرام

طهران: أفادت وكالة “مهر” الإيرانية اليوم الخميس بأن وزارة الاتصالات رفعت الحجب عن تطبيق إنستغرام، ما قد يعني التأكيد على استعادة الهدوء وتراجع الاحتجاجات.

وكانت السلطات أعلنت الأحد الماضي حجب تطبيقى تليغرام وإنستغرام خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن الجهات المعنية في وزارة الاتصالات رفعت الحجب عن تطبيق إنستغرام، وأصبح المستخدمون قادرين على الوصول إلى التطبيق.

ولم يتضح ما إذا كان رفع الحجب قد شمل أيضا تطبيق تليغرام.

كان محمد علي الجعفري قائد حرس الثورة الإيرانية أعلن أمس انتهاء المظاهرات المناهضة للحكومة، وقال: “يمكننا القول إن اليوم كان نهاية المؤامرة”.

ولقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم في المظاهرات التي شهدتها إيران منذ الخميس الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.(د ب أ).