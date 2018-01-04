سحب سماعة “هيد فون” من الأسواق لأنها تخترق تردد شبكة الشرطة

بون: سحبت وكالة الشبكات الألمانية من الأسواق العام الماضي، نحو 390 ألف سماعة رأس تباع عبر الإنترنت لأنها قادرة على استخدام الترددات التي تستخدمها الشرطة الألمانية للتواصل فيما بينها.

وقالت الوكالة المسؤولة عن مراقبة شبكات الاتصال إن تداول هذه الأجهزة غير مسموح به في ألمانيا.

وأوضحت الوكالة اليوم الخميس، في بون أن إجمالي المنتجات التي سحبتها من الأسواق عام 2017 بلغ نحو 460 ألف منتج، لأنها يمكن أن تتسبب في التشويش على اتصالات الشرطة أو لأن بها عيوبا أخرى.

ومن بين هذه المنتجات، حسب الوكالة، طائرات مسيرة ولمبات ليد “وكثير من هذه المنتجات منشأها الشرق الأقصى” حسبما أوضح رئيس الوكالة يوخن هومان في بيان الوكالة.

وتراجع إجمالي البضائع، التي سحبتها الوكالة خلال عام 2017 المنصرم مقارنة بعام 2016، بأكثر من النصف حيث كانت الوكالة قد أوقفت بيع 986 ألف جهاز عام 2016 .(د ب أ).