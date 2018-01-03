بعد جدل صورتها مع″زيدان”.. “مريام فارس″ تنشر فيديو استعراضي!

لندن-”القدس العربي”:

نشاط فني وإعلامي كبير قامت به الفنانة ميريام فارس منذ ليلة رأس السنة المنصرمة، حيث أحيت حفل استقبال العام الجديد بالأردن.

الحفل الأخير كان مختلفا على ما يبدو بالنسبة للفنانة “مريام “،حيث قامت بنشر مقاطع فيديو وصور من الحفل، على حسابها الموثق على تطبيق “إنستغرام”

ومن بين نشاطها الأخير ظهرت ميريام فارس في برنامج ” ديو المشاهير ” من على شاشة “ام تي في”اللبنانية، فى موسمه الجديد، حيث قدمت من خلاله استعراضات فنية مبهرة.

وكانت مريام فارس قد نشرت قبل أيام صورة لها مع المدرب زين الدين زيدان وحظيت الصورة بتعليقات متنوعة على حساب ميريام ، كما أثرت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.