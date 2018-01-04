الملكة نور الحسين تكرر ظهورها عبر “الإعلام البديل” في الأردن بعد تعيين ولديها حمزة وهاشم في “منصبين رفيعين” ـ (صور)  

لندن-”القدس العربي”:

قالت إذاعة أردنية محلية إنها تلقت زيارة مهمة من الملكة نور الحسين زوجة الراحل الملك حسين بن طلال.

وظهرت على مواقع محلية وصفحات فيسبوك صور للملكة نور الحسين، وهي تزور اذاعة “راديو البلد” وهي واحدة من أشهر الاذاعات العصرية المحلية وتعتمد على البث التواصلي الاجتماعي.

وأبلغت الملكة نور حسب عاملون في المحطة ان “الملك حسين رحمه الله كان سيكون فخورا بما تقدمه المحطة للناس″.

ولم تظهر الملكة نور الحسين في نشاطات علنية في الساحة الاردنية منذ سنوات طويلة وهي تقيم في الولايات المتحدة الامريكية .

مقيمة في بلد مولدها أمريكا ولديها اتصالات بعائلة تيلرسون

ونقل دبلوماسيون غربيون عن مصادرهم بان الملكة نور وهي أمريكية الاصل على صلة قوية ببعض افراد الطاقم الاساسي في فريق الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب حيث تربطها علاقات عائلية بعائلة وزير الخارجية تيلرسون.

ويتصور سياسيون بان الملكة يمكن أن تلعب دورا عبر تيلرسون للمساهمة في عدم قطع المساعدات الأمريكية المالية للأردن والتي ينتظر أن يحدد مصيرها خلال أيام قليلة بعد اشارات ايجابية للجانب الاردني من الخارجية الامريكية.

وظهرت الملكة القديمة للأردنيين في عدة نشاطات اجتماعية في الاردن مؤخرا بعد تعيين ولدها الامير هاشم بن الحسين “كبيرا للأمناء” قبل اشهر وهو منصب رفيع ومقرب جدا من الملك عبدالله الثاني.

ومؤخرا تم تعيين نجلها الأكبر وولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين مستشارا لرئيس الأركان وهو الموقع الذي تردد أنه كان يشغله الأمير فيصل بن الحسين،الذي احيل مؤخرا على التقاعد من الجيش برفقة اميرين اخرين هما طلال بن محمد وعلي بن الحسين.

واثارت إحالة الامراء الثلاثة الى التقاعد جدلا واسعا في الاردن وفي وسائل اعلام اجنبية.

لكن ظهور الملكة نور الحسين تنوع وتكرر مؤخرا بعد تعيين ولديها هاشم وحمزة في منصبين رفيعين .

وترجح أوساط مطلعة بأن استبدال الأمير فيصل بالأمير حمزة في منصب رفيع في قيادة اركان الجيش قد يكون خطوة ساهمت في عودة نشاط الملكة نور الحسين خصوصا وان الامير فيصل بن الحسين يحمل رتبة عسكرية اقدم من رئيس الاركان الحالي في التراتبية العسكرية وسنوات الخدمة أكثر، خلافا للأمير حمزة بن الحسين.

وهو وضع لا تسمح به متطلبات إعادة الهيلكة في قوات الجيش، ويعاني ابن عم الملك المحال على التقاعد ، الأمير طلال بن محمد من حالة مرضية تمنعه من الاستمرار في عمله بالقوات المسلحة.