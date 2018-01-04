مصر تحبس 75 بينهم مسؤولون وأجانب احتياطيا بتهمة الاتجار في البشر

القاهرة: قالت وسائل إعلام حكومية في مصر اليوم الخميس إن النيابة العامة قررت حبس 75 شخصا بينهم مسؤولون وأجانب على ذمة التحقيقات بتهم من بينها الاتجار في البشر.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لهيئة الرقابة الإدارية إن تحريات أجرتها الهيئة على مدى 14 شهرا كشفت عن تورط المتهمين في “ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص”.

وأضافت أن السلطات ألقت القبض على جميع المتهمين في مداهمات جرت بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

ولم ترد مزيد من التفاصيل حول هوية المسؤولين ومناصبهم أو عدد وجنسيات الأجانب المقبوض عليهم.

وعثرت السلطات بحوزة المتهمين على عملات أجنبية قيمتها ملايين الجنيهات حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. وضبطت أيضا “ضحايا من الأحداث” خلال المداهمات.

وقررت النيابة تسليم هؤلاء الأحداث إلى ذويهم أو إلى دور رعاية متخصصة.(رويترز).