مورينيو ردًا على شائعات رحيله: قمامة وهذا موقفي بوضوح!

لندن-”القدس العربي”:

دخل المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو في صدام عنيف مع الصحف والمواقع الإنكليزية التي تُراهن على رحيله من “أولد ترافورد” فور انتهاء الموسم الجاري، واصفًا كل ما يُشاع حول مستقبله في الآونة الأخيرة “بالقمامة”، كونه عازم على البقاء مع ناديه لنهاية عقده على أقل تقدير.

ورغم عودة الشياطين الحمر لبوابة الانتصارات بإسقاط إيفرتون في عقر داره بثنائية أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد، إلا أن التقارير البريطانية ما زالت تتكهن حول مستقبله، حتى أن صحيفة “ديلي ميل”، أكدت أنه سيتقدم للإدارة بطلب لفسخ عقده في نهاية الموسم، تمهيدًا لتوليه حكم “حديقة الأمراء”، خلفًا للإسباني أوناي إيمري، في حالة رحيله عن باريس سان جيرمان.

وردًا على هذه الشائعات، قال مدرب ريال مدريد الأسبق في حواره مع الصحفيين قبل مواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنكليزي غدًا الخميس “ما أستطيع قوله إن الشائعات أشبه بالقمامة. من يُريد الاستفسار عن مستقبلي فليتحدث معي بشكل مباشر، وأنا أقول للجميع بأنني أرى نفسي على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد لنهاية الموسم القادم (موعد انتهاء عقده)”.

وأضاف “سأكرر ما قلته عندما جئت إلى هنا للمرة الأولى. فقط سأغادر إذا لم يكن النادي يريد مني البقاء، أما أنا فأعتزم البقاء والعمل على تحسين الفريق طوال مدة عقدي، حقًا أريد البقاء ولا أرى هناك أي سبب يجعلني أفكر في الرحيل، ما زالت في منتصف عقدي ولا أُحاسب على عملي كل شهرين، تجديد عقدي؟ هذا قرار مجلس الإدارة، ولكني مُلتزم بعقدي للنهاية”.

وعن آخر تطورات كتيبة المصابين، قال ” فيلايني تعافى تمامًا من الإصابة، فيما سيعود فالنسيا في الأسبوع القادم. مايكل كاريك شارك في التدريبات، لكنه بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة كامل لياقته البدنية”.