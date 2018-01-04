أردوغان في باريس أملا في رأب الصدع مع الأوروبيين  

باريس-”القدس العربي”:

يلتقي الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الجمعة بقصر الاليزيه، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سيناقش الزعيمان القضايا الثنائية و ‘’ حقوق الانسان’’ في تركيا، حسب ما أورد قصر الإليزيه. كما تأتي الزيارة في وقت لا تبدو فيه العلاقات التركية الأوروبية متأزمة.

وتأتي الزيارة وهي الأولى للرئيس التركي إلى باريس، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده في يوليو/تموز 2016، تأتي ينما تشهد العلاقة بين انقرة والإتحاد الأوروبي نوعا من الجمود، وذلك على خلفية التوتر بين ألمانيا وتركيا الذي نشب في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وما تلي ذلك من عمليات الاعتقال والقمع. وأدت هذه الأزمة إلى شبه توقف لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد على خلال سنة 2017.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب في وقت سابق عن نيته “تجنب القطيعة” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشددا على أن أنقرة هي” شريك أساسي” في عدة ملفات، في مقدتمها أزمة المهاجرين ومسألة مكافحة الإرهاب، إذ تقول أوساط الرئيس الفرنسي في الإليزيه إن الأخير يتبع منذ انتخابه دبلوماسية نشطة جدا بهدف فرض بلاده على المسرح الدولي ويدعوا إلى “خطاب يجمع ما بين الحقيقة والبراغماتية” مع نظرائه الدوليين.

وقعت في شهر نوفمبر الماضي خطاب نوايا مع فرنسا وايطاليا لتمهيد الطريق أمام شراء انقرة لصواريخ أرض جو من اتحاد يوروزام الفرنسي الايطالي.

ونقلت صحف تركية الاسبوع الماضي عن الرئيس التركي، اعلانه عن رغبته في «ايجاد علاقات جيدة مع الاتحاد الاوروبي ودوله، بهدف تقليل عدد الأعداء وزيادة عدد الاصدقاء. وفي هذا الإطار سيزور وزير الخارجية التركي، يوم السبت، ألمانيا حيث سيتباحث مع نظيره الألماني زيغمار غابريال.

وسبق للرئيسين التركي والفرنسي أن تباحثا على هامش بعض المؤتمرات الدولية وتواصلا مرارا، خلال الأشهر الاخيرة، بشكل منتظم، بشأن توقيف صحافيين فرنسيين اثنين في تركيا، قبل أن يتم ترحيلهما إلى فرنسا، كما جرت المواصلات أيضا حول عدة ملفات أبرزها الملف السوري، الذي أوضح محيط الرئيس ماكرون أنه سيكون، في مقدمة المواضيع التي سيناقشها الرئيسان في الاليزيه، وكذلك الملف الفلسطيني وتداعيات قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.

ماكرون كان قد طلب من نظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، في العاشر من ديسمبر الماضي، المساهمة في التخفيف من حدة الازمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتفادي تداعيات سلبية على المنطقة بكاملها. وشدد ماكرون لنظيره التركي خلال ذلك الاتصال الهاتفي على أن فرنسالا توافق على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس.

وسيشكل اللقاء، أيضا، فرصة لمناقشة مسألة حقوق الانسان في تركيا ولكن أيضا المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة، حسب ما اورد قصر الأليزيه