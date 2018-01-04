ترامب أخبر أصدقاءه بأنه هو وصهره “هندسا انقلابا في السعودية ووضعا رجلهما في القمة”

“القدس العربي”: لا تزال القنبلة التي فجرها ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، بشأن الأخير تلقي بظلالها على الرئيس الأمريكي وطاقمه بما في ذلك ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وأثارت تصريحات بانون في كتاب “النار والغضب” للكاتب الأمريكي مايكل وولف، حول ترامب زوبعة كبيرة، إذ وصف بانون الاجتماع الذي عقد في برج ترامب بين مسؤولي حملته الرئاسية وشخصيات مرتبطة بالكرملين بأنه بمثابة “خيانة”، الأمر الذي أثار غضب ترامب ودفعه لوصف بانون بأنه “فقد عقله”.

وخلال هذه التطورات الحديثة، كشف مراسل وكالة “أسيوشيتد برس″ في البيت الأبيض، جوناثان ليمير، في تغريدة على تويتر، أمس الأربعاء، أن كتاب وولف الذي سيتم طرحه في الأسواق قريبا، يورد أن الرئيس الأمريكي أخبر أصدقاءه أنه “هندس انقلابا في السعودية” مع صهره جاريد، وذلك بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية.

وقال ليمير في تغريدته “في كتاب وولف، بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في السعودية، أخبر ترامب أصدقاءه أنه وصهره جاريد قد هندسا انقلابا في السعودية: لقد وضعنا رجلنا في القمة”.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية اقتباسات، أمس الأربعاء، من كتاب “نار وغضب: داخل البيت الأبيض برئاسة ترامب”، الذي يتحدث فيه الكاتب مايكل وولف عن تفاصيل من داخل أروقة البيت الأبيض من خلال مقابلات أجراها مع شخصيات مقربة من ترامب وعلى رأسها ستيف بانون.

وشغل بانون منصب كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون الاستراتيجية، قبل أن يخرج بشكل مفاجىء من البيت الأبيض في أغسطس/آب الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن محامي الرئيس الأمريكي وجه رسالة، اليوم الخميس، إلى بانون، تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات، وتأمره بالكف عن ذلك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.