المصري صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 

انتزع المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنكليزي، مساء الخميس، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لكرة القدم لعام 2017.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

وتفوق صلاح على زميله بليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي تصريح صحافي، قال صلاح “إنه شرف عظيم لي أن أفوز بهذه الجائزة، بعد التنافس مع هؤلاء اللاعبين العظماء”.

وأضاف “الفوز بالجائزة حلم تحقق بالنسبة لي، وكان عام 2017 ككل غير مسبوق بالنسبة لي، فقد استمتعت خلاله باللعب مع المنتخب المصري والتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، لأول مرة منذ 28 عامًا، إضافة لفترتي الرائعة مع نادي روما الإيطالي وليفربول الإنكليزي”.

وأوضح صلاح ” أود أن أهدي هذه الجائزة لكل أطفال مصر وأفريقيا، وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم”.

ويعيش صلاح أفضل الفترات في مسيرته الكروية حاليًا؛ حيث أنه ينافس على لقب هداف الدوري الإنكليزي (البريمرليغ) هذا الموسم برصيد 17 هدفًا بفارق هدف خلف المتصدر هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلى المستوى الدولي، ساهم صلاح بشكل كبير في تأهل الفراعنة لمونديال 2018، والمشاركة في العرس العالمي للمرة الأولى بعد غياب 28 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.

وفازت النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة متفوقة على الجنوب أفريقية كريستينا كجاتلانا والكاميرونية غابرييل أبودي اونجين.

وانتزع الزامبي باتسون داكا جائزة أفضل لاعب صاعد متفوقًا على السنغالي كريبين دياتا والمالي سلام جيدو.

وفازت جنوب أفريقيا بأفضل منتخب للسيدات متفوقة على غانا تحت 20 سنة ونيجيريا تحت 20 سنة.