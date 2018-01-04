﻿باراك يقارن بين الأبرتهايد في جنوب افريقيا وبين ما تشهده إسرائيل

الناصرة – «القدس العربي»: قارن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الأمن الأسبق، ايهود باراك، بشكل غير مباشر بين نظام الفصل العنصري «الابرتهايد» في جنوب أفريقيا التاريخية، وبين ما يحدث في اسرائيل. بالتزامن تتواصل الانتقادات الموجهة له لقوله قبل أسبوعين إن الأجندة التي تقودها «الحكومة الأكثر يمينية» في تاريخ إسرائيل، ستؤدي لمعارضة مدنية ورفض تنفيذ الأوامر من قبل ضباط كبار في الجيش وجهاز المخابرات العامة «الشاباك».

وقد تعرض باراك لانتقادات كثيرة من جهات مختلفة في الحلبة السياسية الإسرائيلية خاصة الحكومية التي اتهمته بتجاوز «خطوط حمراء». لكن باراك عاد وشدد لهجته أمس بالقول إنه حسب القانون الاسرائيلي فإن بعض الأوامر التي يمكن ان يتلقاها ضباط الجيش والشاباك، قد تظللها راية سوداء.

وتابع «لقد رأينا ذلك عن قرب، كنا أصدقاء لجنوب أفريقيا قبل وقت طويل من صداقتنا مع نيلسون مانديلا، شاهدنا تماما ما يحدث. حالة الجندي اليؤور ازاريا الذي قتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح شريف من الخليل تعتبر خفيفة مقابل ما ينتظرنا لاحقا».

محذرا من مواجهة حالات يتلقى فيها ضباط الجيش والشاباك أوامر غير قانونية تماما وسيكون عليهم رفض تنفيذها حسب القانون الإسرائيلي».

وفي سياق متصل وغداة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس وبعد المصادقة على مشروعي قانون لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وحظر التفاوض حول القدس، رفضت لجنة الكنيست، أمس، طلب الوزيرين اييليت شكيد وياريف ليفين، تغيير دستور البرلمان الإسرائيلي والتحديد بأن كل قانون حكومي او خاص، يصادق عليه يجب ان يطبق فورا على المستوطنين في الضفة الغربية. ووقعت خلال النقاش مواجهة بين رئيس اللجنة، النائب يوآف كيش (الليكود) والنائب موسي راز (ميرتس) الذي وصف كيش بأنه «بلطجي، إرهابي ومخرب» وتم إخراجه من الجلسة. وقالت النائبة تمار زاندبرغ (ميرتس) إن «ما يحدث هنا هو تجاهل للواقع». وتابعت «توجد هنا منطقة تقع خارج حدود اسرائيل، وما تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشابهة على المنطقة نفسها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي سيحدد أي منظومة تسري على أي شخص، هو المعيار العرقي. يوجد لهذا اسم واحد وانتم تعرفون ما هو، فصل عنصري كما كان في جنوب أفريقيا سابقا».

وصادقت اللجنة على ان يكون المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، هو الذي يوجه المستشارين القانونيين للجان البرلمانية ذات الصلة بفحص أبعاد كل قانون على المدنيين الاسرائيليين ( المستوطنين) في الضفة الغربية، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.