﻿دفاع معتقلي حراك الريف في المغرب يؤكد أن الزفزافي في حالة صحية مقلقة

الرباط – « القدس العربي» : أكد دفاع معتقلي حراك الريف أن قائد الحراك، ناصر الزفزافي، يعيش وضعا صحيا مقلقا داخل زنزانته في سجن عكاشة في الدار البيضاء، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ حياته، بعد إضراب عن الطعام يخوضه رفقة مجموعة من معتقلي الحراك.

ونقل موقع اليوم 24 عن دفاع المعتقلين أن آخر زيارة للزفزافي كشفت عن معاناته من جراء خوضه لمعركة الأمعاء الفارغة، مؤكدا أنه فقد 10 كيلغرامات من وزنه، إضافة إلى متاعب على مستوى نسبة الملح والسكر، وخفقان القلب.

وتخلف الزفزافي يوم الثلاثاء الماضي عن حضور أطوار محاكمته لأول مرة منذ انطلاق فصول المحاكمة، غير أن تدخل عناصر الدفاع وإقناعه بالحضور للمحكمة، جعله يطلب منه إخبار المحكمة بعدم قدرته على مواصلة الجلسة لتدهور وضعه الصحي.

وتنفي مؤسسة السجون في المغرب استمرار معتقلي الحراك في الدار البيضاء بالإضراب عن الطعام ووجهت في بلاغ لها اتهامات لدفاع معتقلي حراك الريف بالكذب والبهتان بخصوص أوضاع المعتقلين، وتحريض أحد المعتقلين على التظاهر بالإغماء، وقال المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع، بلاغ مندوبية السجون محاولة «لصرف الانتباه عن حقيقة الأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون في سجن عكاشة».

واعتبر أغناج أن التهم التي جاءت في البلاغ «غير عادية وغير مقبولة، إلا أنها ليست الأولى من نوعها فمنذ بداية هذه المعركة والإدارة تهاجم هيئة الدفاع» وأضاف «عوض أن ترد إدارة السجون على ما أثير حول وضعية المعتقلين وإضرابهم عن الطعام وأسبابه، تطرقت في بلاغها إلى حادثة حتى وإن افترضنا صحتها (تحريض محامي السجين على التظاهر بالإغماء) فإن مندوبية السجون لا علاقة لها بها، لأنها جرت في قاعة المحكمة ومعروف أن ما يجري في قاعة المحكمة يكون تحت سلطة رئيس المحكمة».

وقال عضو هيئة الدفاع «من الواضح أن الارتباك الذي حصل لإدارة السجون بعد ضغط الدفاع والمعتقلين لتحسين وضعيتهم داخل سجن عكاشة، وكان سبباً في زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنيابة العامة لتفقد المعتقلين ووضعيتهم، دفع مندوبية السجون للقيام بهذا التصعيد».

ونقل موقع الأول عن أغناج أن «ما ذكره البلاغ حول فك 39 معتقلا للإضراب عن الطعام تم تكذيبه في الجلسة من قبل المعتقلين لأنفسهم، حين تقدم المعتقل نبيل أحمجيق برسالة قدمها إلى رئيس المحكمة وعبره إلى هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة موقعة من قبل جميع المعتقلين يشرحون فيها ما اعتبروه تدليسا من قبل إدارة السجن».

وطالبت منظمة العفو الدولية (امنستي) بالإفراج الفوري من دون قيد أو شرط على قائد احتجاجات حراك الريف ناصر الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات الحسيمة وضواحيها، وقالت إن النشطاء اعتقلوا بسبب «ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية».

وأطلقت منظمة العفو الدُّولية حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح قائد احتجاجات الريف ناصر الزفزافي، وكذلك الصحافي حميد المهداوي، وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا بسبب احتجاجات الريف. وقالت هبة مرايف مديرة قسم البحوث بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدُّولية، إن «الحملة القمعية التي شنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف، ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت لأنهم سجناء رأي.

وأصدرت منظمة العفو الدُّولية في وقت سابق تقريرا خاصا في حراك الريف، قالت فيه إن» قوات الأمن المغربية اعتقلت منذ أيار/ مايو الماضي مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحافيين، بسبب احتجاجات سلمية في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أن عدد من يقبعون وراء القضبان حالياً يصل إلى 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم، كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية في السجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين بينهم قاصرون لفترات وصلت إلى ستة أشهر تمهيداً لمحاكمتهم».

ودعت «مبادرة الحراك الشعبي في الدارالبيضاء»، إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع «الحراك الشعبي»، يوم بعد غد الأحد كخطوة تصعيدية للاحتجاج نتيجة للمستجدات المرتبطة بتطورات الحراك الشعبي في الريف، خاصة مسلسل محاكمة معتقليه في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، وأوضاع المعتقلين وانخراطهم في الإضراب عن الطعام، احتجاجا على المضايقات التي يتعرضون لها داخل سجن عكاشة، والخروقات التي طالت أطوار المحاكمة».

وأعلنت المبادرة نيتها إصدار بيان تضامني مع الحراك الشعبي في مدينة جرادة وبوعرفة وبني مطهر وزاكورة وغيرها من المناطق التي تشهد حركات احتجاجية، إضافة إلى مطالبتها بالحرية غير المشروطة للمعتقلين جميعهم.