﻿أهالي أسرى غزة يطالبون بتدخل دولي للجم إسرائيل وقيادة الفصائل تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين

غزة ـ «القدس العربي»: عبر أهالي أسرى قطاع غزة بسخط كبير عن رفضهم للقانون الجديد الذي أقره الكنسيت الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، ويقضي بتشريع «إعدام الأسرى». وأمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان تجمع أهالي أسرى قطاع غزة ومتضامنون ونشطاء بدعوة من جمعية «واعد» للأسرى والمحررين، ورفعوا لافتات تندد بالتشريع الإسرائيلي الجديد، وطالبوا بتدخل دولي لإلزام سلطات الاحتلال بالتقيد بالمعايير والقوانين الدولية، الخاصة بالأسرى، في ظل ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من مضايقات وحملات قمع إسرائيلية وإهمال طبي متعمد، أودى بحياة العشرات منهم. جاء ذلك احتجاجا على إقرار الكنيست الإسرائيلي أول من أمس بالقراءة التمهيدية لما يعرف بقانون «إعدام الأسرى»، الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين.

ونددت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بالقانون الذي وصفته بـ «العنصري»، وقالت في بيان لها «إن القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تولد يوميا لن تخدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ولا وزير جيشه افيغدور ليبرمان ووزير القضاء ايليت شكيد وغيرهم من قادة الاحتلال، في تسويق روايته أمام العالم بأنهم الضحية»، مشددة على أن المقاومة «هي حق مشروع للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وكفلتها كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية». وحذرت من قيام الاحتلال الإسرائيلي بـ «ارتكاب جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين تحت الذرائع والحجج الإسرائيلية العنصرية الكاذبة»، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

كذلك حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال «التصعيد الميداني وممارساته الإجرامية بحق شعبنا والتسريع من إقرار قوانينه العنصرية، فرض واقع احتلالي جديد على الأرض»، وذلك بهدف تنفيذ «مخططات التصفية» للقضية الفلسطينية، تتقاطع وتنسجم مع الرؤية الأمريكية. وأكدت في بيان صحافي أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي قانون «إعدام الأسرى»، وموافقته عليه بالقراءة التمهيدية، هو «جريمة ممنهجة تنسجم مع الطابع العنصري الفاشي للاحتلال»، وأكدت أن «هذه الجريمة لن ترهب شعبنا ولا أسرانا البواسل». وأشارت الى أن «سياسة الإهمال الطبي» التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى في السجون تعد منافية لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها «لا تقل خطورة عن قانون «إعدام الأسرى» وتندرج في سياق سياسة «الإعدام البطيء»

وأكدت أن الاحتلال منذ بداية احتلاله «ارتكب جريمة الإعدام فعلاً بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني في سجونه، سواء في غرف التعذيب والتحقيق، أو بإطلاق النار المباشر أو بتركهم فريسة لسياسة الإهمال الطبي»، وضربت أمثلة على ذلك الشهداء إبراهيم الراعي، وعمر القاسم، وراسم حلاوة، وعرفات جرادات، ومصطفى العكاوي.

وشددت الجبهة على أن من صمدوا في مواجهة هذه الجريمة الإسرائيلية ودفعوا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن، «سيظلون منارات مضيئة للحركة الوطنية ورموزاً للثورة وعناوين للتحدي»، داعيةً إلى ضرورة مواجهة ومجابهة هذا القرار من خلال «الضغط الشعبي والوطني». وطالبت القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة هذا القرار «وكل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخصوصاً بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال».

وفي سياق متصل طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بمتابعة أحوال الأسرى في السجون بسبب انتشار الأمراض وخاصة الانفلونزا، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية، بسبب انخفاض درجات الحرارة وبدء المنخفض الجوي والبرد الشديد في صحراء النقب وسجون الشمال. وحذر مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات. ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي.