صورة داليا جنبلاط مع صديقتها تثير جدلاً وتطلق المخيّلة

بيروت- «القدس العربي» : أثارت صورة نشرتها داليا جنبلاط ابنة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط عبر حسابها الخاص على «انستغرام»، جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً عن صحة زواجها من فتاة أخرى بعدما أظهرتها الصورة مع الشابة تالا مرتضى. وما عزّز هذا الاعتقاد هو التعليق على الصورة باللغة الانكليزية My superstar wifey, to have you in my life is a privilege ™️ Side by side until we’re old & brittle baby ما معناه بالعربية: «مع زوجتي، ان تكوني في حياتي امتياز لي. جنباً الى جنب حتى نشيخ حبيبتي «.

وبعدما أحدثته صورة ابنة الزعيم الدرزي من علامات استفهام ومن تداول للصورة بطريقة سلبية على بعض المواقع الالكترونية ردّت داليا جنبلاط قائلة «صورة بريئة مع اقرب صديقة لي منذ الطفولة… والى هذا الحد تصل مخيلة بعض الناس ؟».

ورد نجل النائب وليد جنبلاط، تيمور جنبلاط عبر حسابه على تويتر، تعليقاً على موضوع صورة شقيقته داليا جنبلاط مع صديقتها، قائلاً «اليوم وقفنا تضامناً مع حرية الاعلام والتعبير ولا نقاش في الحريات العامة، ولكن في لبنان والذي لطالما شكّل الاعلام المهني والحر جزءاً لا يتجزأ من ثروته الفكرية ومنارةً مضيئة في عالمنا العربي، نتأسف للهفوات المتسرعة تغطيةً لأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، فقط للحصول على نسبة متابعة اكبر» وأضاف في تغريدة أخرى «بعض التحقيق الموضوعي في أي ملف كان، يساهم في تبيان الحقائق. اعتقد، وكوني من متدرجي النهار، ان تلك هي أسس الصحافة والإعلام التي تليق بمهنة سقط لها شهداء منذ مئة عام ولَم ترضخ»، مرفقا التغريدة بهاشتاغ #الصحافة_مسؤولية.