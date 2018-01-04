﻿العثماني ينفي وجود مشروع حكومي بإلغاء مجانية التعليم

الرباط –« القدس العربي»: قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ردا على ما أثير عن مشروع حكومي لإلغاء مجانية التعليم العمومي وفرض رسوم التسجيل إن «مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة».

وأوضح رئيس الحكومة صباح أمس الخميس في اجتماع حكومي أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع «لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات وحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة».

واعتبر العثماني أن عرض مشروع القانون الإطار الخاص في التربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، «يعد من المشروعات التي طال انتظارها»، مبديا ارتياحه لكون أول مرة سيوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول«يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، مادام أنه بني على حوار بين المجلس الأعلى للتعليم، الذي قام بجهد كبير مشكور عليه، ومختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها.