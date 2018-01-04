﻿لبنان: مارسيل غانم حضر طوعاً وقاضي التحقيق تراجع… عون نفى الخطر على الحريات الإعلامية

بيروت- « القدس العربي»: مرة جديدة يثبت الإعلام اللبناني أنه عصيّ على التدجين ورافض أي انزلاق للبنان نحو نظام بوليسي، ومرة جديدة يثبت لبنانيون كثر من مختلف التوجهات السياسية أنهم والحرية توأم. هذا ما أظهره يوم التضامن مع الإعلامي الشهير مارسيل غانم رفضاً للتعرض للحريات الإعلامية وسياسة كم الافواه حيث إحتشد رغم الامطار عدد كبير من السياسيين والإعلاميين امام قصر العدل في بعبدا الذي انتقل اليه غانم طوعاً مع وكيله النائب بطرس حرب بعد استرداد القضاء مذكرة الاحضار بالقوة بحق غانم.

ولوحظ حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي وقياديين من حزب الكتائب بينهم النائبان سامي ونديم الجميّل وقياديين من الحزب التقدمي الاشتراكي كما حضر وزير التربية مروان حمادة والنواب بطرس حرب وشخصيات ونواب.

ويمثل غانم امام القضاء في جرم تحقير رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية حلقة تلفزيونية ظهر فيها صحافيان سعوديان تهجّما على الرئيس اللبناني، وذلك سنداً إلى المادة 384 من قانون العقوبات في جلسة عقدت برئاسة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي استمع خلالها إلى غانم في حضور وكيله النائب بطرس حرب الذي قدّم الدفوع الشكلية وأرجئت على أثرها الجلسة إلى 2 شباط/فبراير المقبل للبت بالدفوع. وكان القاضي رفض تسلم هذه الدفوع في المرة الأولى مصراً على حضور غانم.

ترهيب المسؤولين

وصدر عن المكتب الإعلامي للنائب بطرس حرب بيان جاء في بعض سطوره «يهمنا التأكيد أن معركتنا الحقيقية لا ترمي فقط إلى تبرئة غانم، بل تتجاوزها إلى حماية حرية إبداء الرأي، وصون النظام الديمقراطي القائم على الحريات، ومنع السلطة من ترهيب المسؤولين السياسيين والإعلاميين والمواطنين باستدعاءات ومذكرات شبيهة بتلك التي تصدر في الأنظمة الدكتاتورية القمعية».

ولفت إلى «أن معركتنا، ومعركة مارسيل غانم، ليست موجهة ضد القضاء، الذي يبقى بنظرنا الحامي الأمين لحقوق المواطنين وحرياتهم، بل على العكس من ذلك، هي معركة لحماية القضاء وتحصينه وصونه من سطوة السلطة وهيمنتها».

وشكر مارسيل غانم كل شخص أتى إلى قصر العدل ومشدداً على «ان المعركة مستمرة ولا مساومة أو تهاون أمام معركة الحريات في لبنان». وقال: «لن نفرط بدماء الأحرار الذين استشهدوا في سبيل الحرية».

وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي انه «وقف على جانب مارسيل غانم منذ ان بدأت هذه القضية خصوصاً وأن لا علاقة له بكل ما رُكّب في هذه القضية». واضاف «الموضوع لن يشكّل مدخلاً لاي قمع ولن نقبل بهذا الامر، والنقاش الأساسي اليوم هو حماية الحرية في لبنان».

وقال النائب سامي الجميل: «ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج «الصحن» سيتم جرّ صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت «. وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة ونحن على ثقة بالقضاء وأستغرب غياب نقيبي المحررين الياس عون والصحافة عوني الكعكي». واعتبر النائب نبيل دو فريج «ان استجواب مارسيل غانم من أجل حلقة تلفزيونية هو غلطة كبيرة».

وشدد النائب غازي العريضي على « أن التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن»، مؤكداً « ان LBCI هي المؤسسة اللبنانية للحرية».وقال: «شاهدت حلقة «كلام الناس» ولم أجد أي مبرر لاستدعاء مارسيل أو استجوابه»، داعياً « إلى تطبيق عادل من دون أي استنساب للقانون». وقال الوزير السابق روني عريجي «إن الحرية بالمطلق هي من المبررات الجوهرية لوجود لبنان، وواجبنا التصدي لكل محاولة لكمّ الافواه التي تحارب حرية التعبير».

وشارك رئيس مجلس ادارة قناة « NBN» قاسم سويد ممثلاً حركة « أمل» في الوقفة التضامنية واكد « ضرورة عدم المس بالحريات الإعلامية تحت اي عناوين او حجج»، مطالباً « بعدم تسييس القضاء واستخدامه كفزاعة لكم الافواه وترهيب الإعلاميين»، مشيراً إلى « ان حركة «امل» ضد الفوضى الإعلامية وان الإعلام يجب ان يعمل تحت سقف القانون شرط ان يتعامل كل الإعلام بميزان واحد بعيداً من الاستنسابية والانتقائية».

موقف عون

تزامناً ، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت مبلغ 50 مليار ليرة للانتخابات النيابية أن «ليس هناك أي مؤسسة اعلامية مستهدفة حتى يقال أن الحريات الإعلامية في خطر. وكل ما في الأمر أن القضاء تحرّك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدى الأمر ذلك.» وأكد على احترام القضاء الذي بإمكانه استجواب أي كان كشاهد. وقال:» أنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون.»

وأكد رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري « أن رئيس الجمهورية هو الأكثر حرصاً على الحريات الإعلامية وعلى احترام الجميع للقضاء»، مبدياً بدوره الحرص على هذه الحريات. اما وزير العدل سليم جريصاتي فغرّد بعد جلسة الاستماع لغانم قائلاً: «انتصر القانون في ظل قضاء حيادي ومستقل وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء. اثبتت التجربة مجدداً ان الاستغلال السياسي لا يفيد عندما يتعلق الامر بالحريات العامة التي هي بحمى القانون والقضاء وحدهما».