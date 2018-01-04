﻿السلطات المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة

الرباط –« القدس العربي»: في الوقت الذي تعرف فيه مدينة جرادة احتجاجات شعبية متواصلة منذ سقوط ما بات يعرف إعلاميا «بشهيدي الفحم» اللذين قتلا غرقا في أحد آبار الفحم الحجري، المحيطة بالمدينة. وفي الوقت الذي ترفع فيه الساكنة شعارات مطالبة بضرورة خلق بديل اقتصادي للمناجم وتحقيق مطالبهم الاجتماعية، اجتمع، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، عزيز الرباح، مع مجموعة من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المنطقة وذلك بتكليف من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

واستقبل الرباح، قيادات حراك جرادة، للوقوف على ملفهم المطلبي الخاص بتوفير العيش الكريم وإيجاد فرص شغل. مشددا خلال هذا اللقاء الذي يعد أول لقاء لسكان جرادة بمسؤول حكومي بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، على ضرورة توفير نموذج تنموي للإقليم وقال إن هناك إمكانية إضافة محطة خامسة لتوليد الكهرباء بجرادة ومحطة شمسية ثانية بمنطقة «عين بني مطهر».

وتعهد بإعطاء الأولوية في الشغل لأبناء المنطقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصاح للشرب، مؤكدا استعداد وزارته لدعم الشباب الراغبين في الاشتغال ضمن مقاولات في قطاع المعادن. وذكر بأن وزارته عملت على إلغاء فوري لـ 1400 من 1700 رخصة للبحث والاستغلال في مجال المعادن كما قامت بحصر آبار الفحم التي تستغل حاليا.

وواجهت قيادات الحراك، المسؤول الحكومي، بملف مطلبي من ثمانية أوراق، يلخص مطالب الساكن التي خرجت ترفعها في شعارات على مدى الأيام الماضية، تلخصها في شعار «الشعب يريد بديلا اقتصاديا » مطالبين بتوفير العيش الكريم، من خلال فرص شغل وخدمات اجتماعية جيدة. وشدد الرباح، على أن أرباح مشرعات المعادن يجب أن تعود بالنفع على كل المواطنين. و أن الحكومة أقرت برامج لمصلحة المناطق التي تعاني من البطالة أو من نقص الماء أو في حاجة إلى المشروعات الاستثمارية.

ونوقشت خلال هذا اللقاء، سبعة محاور مختلفة من الملف مطلبي، الذي يضم أزيد من مئة نقطة. وحسب مصادر فإن النقطة الأولى تتمثل في الاعفاء من فواتير الماء والكهرباء، ما وسع الجدل بين ممثلي الحراك، والمسؤولين، ولم يتم الاتفاق عليها، تخوفا من اندلاع مشكلة وطنية، فيما تم الالتزام بتخصيص فواتير شهرية لسكان جرادة، بدل تجميعها لعدة أشهر، حيث يكون المبلغ مرتفعا.

وقررت الحكومة، من أجل الحد من الظروف القاسية التي يشتغل فيها عمال المناجم، استرجاع نحو 1400 رخصة استغلال للمناجم كانت مجمدة من قبل المستفيدين منها، وذلك بفتح طلبات عروض جديدة حول تجديد استغلالها، وستسمح للشركات الخاصة بإنجاز الأشغال الرامية إلى استخراج مواد منجمية، حيث ستكون رخصة الاستغلال صالحة لمدة 10 سنوات، بهدف تفادي مشكلات نظام الاستغلال الحالي والذي دفع مستثمرين إلى استغلال هذه الرخص دون آجال محددة ما أفضى إلى تجميدها.

وينص القانون، على معاقبة كل من يقوم باكتشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها من دون رخصة عقوبة حبسية تصل إلى سنتين سجنا وبغرامة مالية. كما يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة سجنا وبغرامة مالية كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي. واعتبر رشيد الجرموني استاذ علم الاجتماع أن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة ما هي إلا امتداد لحراك منطقة الريف والاثنين ناتجين عن العطب التنموي الذي تعرفه البلاد، وقال لـ«القدس العربي» إن هذه الاحتجاجات تؤكد هشاشة المجتمع المغربي واتساع رقعة الفقر في المناطق الهامشية وغياب المساواة الاجتماعية، لذلك أنه لا بد من تحقق أهم مطلب من المطالب التي ترفعها أهالي المنطقة والمتمثل في «بديل اقتصادي».