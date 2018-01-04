توتنهام ينتزع نقطة من ويست هام في “البريمرليغ”

انتزع فريق توتنهام، مساء الخميس، نقطة بالتعادل مع ضيفه ويست هام يونايتد بهدف لكل منهما في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم وترجمتها إلى أهداف طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 70 ليبادر ويست هام بتسجيل التقدم عن طريق الإسباني بيدرو مبا أوبيانغ.

ومع حلول الدقيقة 84 أدرك توتنهام التعادل عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد توتنهام إلى 41 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد ويست هام يونايتد إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 62 نقطة.

(الأناضول)