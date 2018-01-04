﻿قصة «العلاقات القذرة» بين إسرائيل وغواتيمالا ودور الولايات المتحدة في العشق المتبادل بين «مصاصي الدماء»

واشنطن ـ «القدس العربي»: تلقى المراقبون في العالمين العربي والإسلامي القرار السابق لرئيس غواتيمالا جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة بنوع من المفاجاة على الرغم من المؤشرات الواضحة على قوة «العلاقات القذرة» بين انظمة هذا البلد الذي يقع في أمريكا الوسطى والحكومات العنصرية المتتالية لإسرائيل.

بدأت الحرب الأهلية في غواتيمالا عام 1960، واستمرت إلى عام 1996 بين الحكومة اليمينية المتطرفة وثوار الجماعات اليسارية، وقد اتهم المجتمع الدولي في تلك الفترة الحكومة بارتكاب مذابح جماعية ضد شعوب المايا وانتهاك حقوق الإنسان، وخلال ازمة أمريكا الوسطى، سارعت إسرائيل إلى العمل عن قرب مع الولايات المتحدة للقضاء على المعارضة اليسارية وتقديم مساعدات عسكرية واستخبارية للأنظمة، ومنذ عام 1980، قامت إسرائيل بدور عسكري كبير في غواتيمالا بدون ضجة مثل أي سر مفتوح ولكن رئيس غواتيمالا السابق اعترف بهذا التعاون وقال ان العديد من المستشارين العسكرين الإسرائيلين يقومون بتدريب جنوده.

ونقلت الصحافة العالمية أنذاك عن ضابط إسرائيلي كبير يدعى اماتزي شاول بأنه لا يهتم بما يفعله الجنود الذين يدربهم في غواتيمالا لأنه آلامها ان ذلك في مصلحة اليهود، وانتقل التعاون بين الكيان الإسرائيلي والنظام الحاكم في غواتيمالا إلى مستويات متقدمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق جيمى كارتر تقليص المساعدات الأمريكية إلى البلاد بسبب مخالفتها لحقوق الإنسان فسارعت إسرائيل إلى اقتناص الفرصة تحت قاعدة ان الولايات المتحدة يجب عدم منافسة إسرائيل في تايون وجنوب افريقيا ودول البحر الكاريبي وجميع الدول التى لا تستطيع فيها بيع الاسلحة بشكل مباشر وان اسرئيل مستعدة بالقيام بالدور الأمريكي في تلك المناطق.

واصبحت إسرائيل المصدر الرئيسي للأسلحة والتدريب وتكنلوجيا المراقبة إلى غواتيمالا بدءا من عام 1983 إلى حد قول العديد من المراقبين بأنها مسؤولة عن الصور المرعبة للحرب الأهلية في غواتيمالا. وهكذا وصل التعاون إلى حد تصويت غواتيمالا وسط عزلة دولية لدعم تحرك الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان المحتل جنبا إلى جنب دول شبة تابعة لواشنطن من الناحية السياسية والإدارية، وهو قرار تسبب في رد فعل عنيف في أمريكيا اللاتينية والشرق الأوسط حيث وصف وزير الخارجية الأردني القرار بأنه استفزاز سخيف في حين كتب الرئيس البوليفي ايفو موراليس على تويتر بان غواتيمالا باعت كرامتها الوطنية للامبراطوية ولكي تحصل على قتات من الوكالة الأمريكية للمساعدات.

وقد تحدث خبراء من الولايات المتحدة عن الخسارات التي قد تتكبدها غواتيمالا إذا أثارت غضب ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل القيام بمزيد من عمليات الترحيل وتقليص التجارة الإقليمية وتقليل المساعدات الخارجية ولكن الخبراء قالوا في الوقت نفسه ان هذه الاسباب لم تكن كافية لاتخاذ قرار بمثل هذا الحجم وان (العلاقات القذرة) التاريخية بين إسرائيل والأنظمة القمعية في غواتيمالا قد لعب دورا حاسما في ذلك ولكن، الأهم من ذلك كله، هو توجهات وانتماءات رئيس غواتيمالا جييمي موراليس، وهو ممثل كوميدي سابق ومسيحي انجيلي يعتمد على نفوذ الطائفة الإنجيلية في بلاده وهي الطائفة التي دعمت قرار ترامب إلى حد كبير في الولايات المتحدة.