﻿مصر: اعتقال «تشكيلات عصابية» ضمت مسؤولين حكوميين بجرائم رشوة وتزوير وإتجار بالبشر

القاهرة ـ «القدس العربي»: أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 75 شخصاً، بينهم مسؤولون وأجانب على ذمة التحقيقات، بتهم من بينها الإتجار في البشر.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية في بيان، أمس الخميس، إن «تحرياتها التي استمرت حوالى 14 شهراً نجحت في كشف تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسؤولين في الجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، ‏وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص».‏

وحسب الهيئة «أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية ‏من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ».

وتابعت أن «أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها».

ومن المضبوطات «عملات لدول أجنبية، وطوابع بريد، ‏وأختام حكومية لمصر ودول مختلفة، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وكذلك عشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري».

كما شملت المضبوطات، وفق بيان الهيئة «آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخصة مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة في مصر ‏والخارج»، إضافة إلى «شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبارا ورزم امن الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام».

عصابة الإسكندرية

في الموازاة، ألقت مباحث قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية أمس، القبض على مسوق للهجرة غير الشرعية في الخارج، وآخرين لاتهامهم بمحاولة تسفير الشباب الراغبين بالهجرة غير الشرعية لخارج البلاد، وعثر بحوزتهم على 14 جواز سفر لشباب للاستعداد لتسفيرهم لإحدى الدول الأوروبية.

وكان اللواء مصطفى النمر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الضابط في إدارة البحث الجنائي المعين بنقطة التفتيش الأمني منفذ الرسوم دائرة قسم شرطة أول العامرية، بشأن ضبط كل من حسين، 30 سنة، مدير تسويق في الخارج، وصالح 28 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وعاشور 21 سنة عاطل، بحوزتهم 14 جواز سفر بأسماء أشخاص ومبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه، وقد اعترفوا بتحصلهم على جوازات السفر والمبلغ المالي من راغبي السفر للعمل في الخارج.

أول حكم

وفي أول حكم يصدر من محكمة بعد تحويل تهمة الهجرة غير الشرعية من جنحة إلى جناية، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الأول، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، بالسجن بحق 10 متهمين في قضية تهريب مهاجرين غير شرعيين، بمدد مختلفة.

وقضت المحكمة على مالكة المركب «ر. م»، بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة 4 بحارة بالسجن 6 سنوات، ومعاقبة الخمسة الباقين الآخرين بالسجن المؤبد.

وأمرت المحكمة المتهمين برد مبلغ 290 ألف جنيه، و76 ألف دولار، وإلزامهم بمصاريف تكلفة إقامة المهاجرين ومصاريف ترحيلهم إلى بلادهم، ومصادرة المركب.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين لاتهامهم بتهريب المهاجرين من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية.

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن وزارة الهجرة تكافح الهجرة غير الشرعية عن طريق الترويج للهجرة الشرعية.

وكشفت عن منح 2000 فرصة تدريب لشباب المحافظات التي تصدر الهجرة غير الشرعية، في مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأشارت إلى الزيارة التي قامت بها إلى استراليا أخيرا لتدشين مجموعة أصدقاء داخل البرلمان الاسترالي تضم 15 نائبًا من المعارضة والحكومة الاسترالية، لتكوين «لوبي» مصري يفيد في كل القرارات الموجهة لمصر وتقديم دعم معنوي أيضا للقرارات المصرية الصادرة عن المجتمع الدولي.