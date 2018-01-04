﻿سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم

ستوكهولم ـ ا ف ب: سُرقت في الدنمارك أغلى زجاجة فودكا في العالم قيمتها مليونا و300 ألف دولار من حانة في كوبنهاغن، حسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

وأظهرت كاميرات المراقبة في الحانة رجلا ملثما يأخذ الزجاجة المصنوعة من الذهب الأبيض والأصفر، ويهرب بها ليل الاثنين / الثلاثاء.

والزجاجة هذه التي تشكل ثروة، مملوكة لرجل أعمال روسي أعارها للحانة، وقد استخدمت في مسلسل «هاوس أوف كاردز» الشهير الذي يروي كواليس السياسة الأمريكية في مشاهد يظهر فيها كيفن سبايسي الذي أدى دور الرئيس الأمريكي.

وقال مالك الحانة إن السارق «حصل على المفتاح من شخص يعمل هنا».

لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنه لم يجر توقيف أي مشتبه به حتى الآن.