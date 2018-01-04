﻿طياران هنديان تشاجرا في خضم رحلة جوية

بومباي ـ أ ف ب:أعلنت شركة طيران هندية الخميس أنها علقت مهام طيارين يشتبه في أنهما غادرا مقصورة القيادة لبرهة من الوقت خلال شجار عنيف وقع على متن رحلة كانت تربط لندن ببومباي يوم رأس السنة. وفتحت «جيت آيروايز» تحقيقا في اتهامات مفادها أن طيارا صفع زميلته في إثر شجار بينهما على متن رحلة كانت تنقل 324 راكبا.

وحسب عدة وسائل إعلام هندية، خرجت الطيارة من المقصورة وهي تبكي. واضطر أفراد الطاقم للتدخل بغية إقناعها بالعودة.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن الربّان خرج أيضا من المقصورة في مرحلة ما ولم يكن أحد يتحكم في القيادة لبرهة من الوقت.

وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران أن «سوء فهم حدث في مقصورة القيادة لكنه سرعان ما حُلّ ودّيًا وواصلت الطائرة رحلتها حتى بومباي حيث حطت من دون مشاكل».

وأوضح البيان أن «الشركة أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بالحادثة وأخرج الفردان المعنيان من دوامات الخدمة ريثما يتم إجراء تحقيق داخلي».

وكانت الطائرة قد أقلعت من لندن الاثنين قرابة الساعة 10,00 بتوقيت غرينيتش وحطت في العاصمة الاقتصادية للهند بعد رحلة استغرقت 9 ساعات.