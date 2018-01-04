﻿علماء يستبعدون فرضية أن تكون مخلوقات فضائية وضعت جسما في مدار نجم

واشنطن ـ أ ف ب: استبعد علماء نهائيا فرضية أن يكون جسم غامض من صنع مخلوقات فضائية ذكية هو الذي يدور حول النجم «تابي» ويحجب ضوءه أحيانا عن الأرض، مرجّحين أن تكون سحبا من الغبار.

وكان عالم الفضاء الأمريكي جيسون رايت الباحث في جامعة بنسلفانيا أثار دهشة في عام 2015 بإعلانه أن ظاهرة التقلّب في وميض النجم قد يكون سببها هيكل كبير أنشأته مخلوقات فضائية ووضعته في مداره بحيث صار يحجب ضوءه عن الأرض حين يمر أمامه.

وعكف فريق من أكثر من 200 عالم فيزياء فلكية على مراقبة النجم على مدى أشهر طوال حتى تبيّن لهم خطأ هذه الفرضية.

وقالت تابيتا بويجيان الأستاذة في جامعة لويزيانا والمشرفة على هذه الأبحاث «الغبار هو السبب الأكثر ترجيحا لهذه التقلبات في وميض النجم».

وأضافت «المعطيات الجديدة التي جُمعت في أثناء المراقبة تكشف عن وجود ألوان مختلفة من الضوء المتجمّع بكثافات مختلفة. هذا يعني أن ما يمر بيننا وبين النجم ليس جسما يحجب الضوء تماما … وهو ما يبدد فرضية وجود جسم من صنع مخلوقات فضائية أو جرم فضائي» صلب.

ويقع هذا النجم على بعد ألف سنة ضوئية من الأرض، علما أن السنة الضوئية الواحدة تساوي عشرة آلاف مليار كيلومتر تقريبا، ويصفه العلماء بأنه أكثر نجوم الكون غموضا.

وكان هذا النجم اكتشف بالتلسكوب الفضائي «كيبلر» الذي أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بهدف البحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية، من خلال رصد التقلبات في وميض النجوم.