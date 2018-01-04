﻿كابت بلانشيت رئيسة للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

باريس ـ أ ف ب: اختيرت الممثلة الاسترالية كايت بلانشيت التي حصلت على جائزتي اوسكار والمعروفة بنشاطها في مكافحة التحرش الجنسي، لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين من مهرجان كان السينمي التي ستجرى من 8 الى 19 ايار/مايو المقبل.

وكايت بلانشيت التي أطلقت مؤخرا مع نجمات سينميات أخريات مثل ناتالي بورتمان وميريل ستريب مؤسسة «تايمز آب» لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي هي السيدة الثانية عشرة التي تترأس لجنة تحكيم المهرجان. ويأتي اختيارها بعد أربع سنوات على تولي المخرجة النيوزيلندية جاين كمبيون هذه المهمة.

وستتولى بلانشيت (48 عاما) رئاسة اللجنة بعد المخرج الإسباني بيدرو المودوفار الذي اختار مع بقية الأعضاء السويدي روبن أستلند للفوز بالسعفة الذهبية في الدورة السبعين من المهرجان عن فيلم «ذي سكوير».

وقالت الممثلة الأسترالية في بيان «آتي إلى كان منذ سنوات كممثلة ومنتجة وأحضر السهرات وجلسات عرض الأفلام المتنافسة وحتى سوق توزيع الأفلام. لكنني لم أحضر يوما لمجرد الاستمتاع بغلّة الأفلام الوفيرة التي يقدّمها هذا المهرجان الكبير».

وصرح رئيس المهرجان بيير ليسكور والمندوب العام تييري فريمو «يسعدنا أن نستضيف فنانة استثنائية ومميّزة تثري بموهبتها وقناعاتها شاشات السينما وخشبات المسارح على حد سواء. واستنادا إلى المناقشات التي أجريناها هذا الخريف، يمكننا التعهد أنها ستكون رئيسة ملتزمة بقضاياها وامرأة شغوفة ومشاهدة كريمة».