الصحافي الألماني المعتقل في تركيا يتهم أنقرة باحتجازه “رهينة”

اسطنبول: اتهم الصحافي الألماني، دينيز يوجيل، المعتقل في تركيا منذ أكثر من عشرة أشهر دون اتهام، السلطات في أنقرة بأنها تحتجزه “رهينة”.

وجاء هذا الاتهام تعليقا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في رأس السنة.

وقال جاويش أوغلو: “أنا لست سعيدا بعدم توجيه اتهام (إلى يوجيل) حتى الآن. لكن يمكننا فقط تشجيع القضاء على التسريع من وتيرة العملية. وقمنا بذلك بالفعل”.

ورد يوجيل، وهو مراسل لدى صحيفة دي فيلت الألمانية، على ذلك التعليق بسخرية.

وقال يوجيل: “الأمر يزعجني حقا، أنا لا أريد منه (جاويش أوغلو) أن يكون غير سعيد بسببي”، وأشار إلى أنه “يتم احتجازه رهينة” منذ أكثر من عام.كما وصف الصحافي المعتقل تأكيد جاويش أوغلو على أن اتهاماته له بالعمل بدون تصريح صحفي من جانب الحكومة، بأنه “خطير”.

وأشار إلى أنه كان مشاركا في مؤتمر صحافي عقده جاويش أوغلو ونظيره الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير في 2015.

ويشار إلى أن يوجيل واحد من أكثر من 165 شخصا من العاملين بالمجال الإعلامي داخل السجون في تركيا.

وتشهد العلاقات بين برلين وأنقرة توترا، لكن جاويش أوغلو قال قبل زيارته المقررة لألمانيا يوم السبت للقاء وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إن تركيا مهتمة بتطبيع العلاقات.

ومن جانبها تصر برلين على أن ذلك لن يحدث طالما بقي يوجيل في السجن دون تهمة.(د ب أ)