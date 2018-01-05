عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي قلقان من تأثير تغريدات ترامب

واشنطن: طلب عضوان ديمقراطيان بمجلس الشيوخ الخميس من مدير اجهزة الاستخبارات الأمريكية تقييم مخاطر تغريدات الرئيس دونالد ترامب حول كوريا الشمالية على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويأمل رون وايدن ومارتن هاينريش وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، ان يقوم دان كوتس بـ”تقييم المخاطر” التي قد يكون تعرض لها كل من “الولايات المتحدة والمصالح والموظفين الأمريكيين” من جراء تغريدة اطلقها ترامب في الثاني من كانون الثاني/ يناير.

وفي تلك التغريدة كان ترامب قال “الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال لتوه إن (الزر النووي موجود على مكتبه دوما). هلّا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأنني أنا أيضا لدي زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!”.

ويريد هاينريش ووايدن أن يطّلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن.

وقالا إنهما يأملان بأن تُقيّم الاستخبارات “ردّ الفعل المحتمل لكوريا الشمالية بعد تغريدة الرئيس في الثاني من كانون الثاني/ يناير والتغريدات الأخرى وتصريحات التهديد (الصادرة عن) الرئيس″. وأملا ايضا بأن تحدد الاستخبارات ما إذا كانت الطريقة التي يستخدمها ترامب تشكل “رادعا أو استفزازا”.

ووافقت كوريا الشمالية الجمعة على اقتراح كوري جنوبي باجراء محادثات الثلاثاء المقبل، على ما اعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وصرح ترامب الخميس أن المحادثات بين الكوريتين “أمر جيد”، معتبرا انها جاءت نتيجة حزمه حيال بيونغ يانغ. (أ ف ب)