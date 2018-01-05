بيع سمكة تونة ضخمة في اليابان مقابل أكثر من 36 مليون ين
Jan 05, 2018
طوكيو: بيعت سمكة تونة عملاقة ذات زعانف زرقاء مقابل 36,45 مليون ين (323,400 ألف دولار) في طوكيو الجمعة في أول مزاد خلال عام 2018 في سوق تسوكيجي الشهير لبيع الأسماك.
وتم صيد سمكة التونة العملاقة البالغ وزنها 405 كيلوغرامات، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد منها تبلغ 90 ألف ين، في أوما على الطرف الشمالي بجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وتعرف تلك المنطقة بأنها واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.
وهذا آخر مزاد يجرى في مطلع السنة الجديدة في سوق تسوكيجي قبل نقله المثير للجدل إلى موقع آخر.
ومن المقرر أن يحل محل السوق البالغ من العمر 82 عاما سوقا جديدا في منطقة تويوسو في طوكيو في تشرين أول/ اكتوبر المقبل. ويأتي التغيير على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تلوث التربة والهواء من الاستخدام السابق للموقع كمصنع لإنتاج الغاز. (د ب أ)
سعر جنوني . غير منطقي . اي االكيلو غرام حوالي 800 دولار . وبالطبع سيباع في المطاعم او مطعم معين بعض تحضيره لعمل سوتشي . وبعد احتساب ما يقارب 15 % من الوزن عند التنظيف واستبعاد الرأس والشوك يصبح سعر الكيلو 920 دولار وبعدها تكلفة تحضيره ومصاريف المطعم ثم ضريبة المبيعات والارباح التي لا تقل عن 35% يصبح السعر للمستهلك تقريبا 1600 دولارللكيلو . اغلب الظن انه يستهلك من قبل رجال الاعمال الذين يدعون بعض زبائنهم المهمين لهذه المطاعم . كل تلك التكلفة لسمكة متشبعة بمادة الزئبق السامة . جنون .