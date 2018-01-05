مقتل سائحة من جنوب أفريقيا وإصابة ثلاثة في سقوط منطاد بجنوب مصر

القاهرة : قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية لرويترز إن سائحة من جنوب أفريقيا لقيت مصرعها اليوم الجمعة في حادث سقوط منطاد قرب مدينة الأقصر في جنوب مصر.

وأضاف المتحدث خالد مجاهد أن ثلاثة سائحين آخرين، اثنان من فرنسا وواحد من الأرجنتين، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنطاد الذي كان يقل سائحين من جنسيات مختلفة سقط غربي الأقصر وأصيب 12 من ركابه بكسور وكدمات وجروح.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان إن المعلومات الأولية أفادت بأن الحادث نتج عن “هبوط قوي” للمنطاد، مشيرة إلى أنه كان يقل 20 راكبا. وأضافت أن سبع شركات نظمت 22 رحلة منطاد في الأقصر اليوم عدد ركابها 452 راكبا، وهبطت باقي الرحلات بسلام.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مدير أمن الأقصر قوله إن “دوامة هوائية” تسببت في سقوط المنطاد.

وكان منطاد قد سقط قرب الأقصر في 2013 مما أسفر عن مقتل 19 سائحا أجنبيا معظمهم من آسيا وأوروبا.

وتشهد مصر أحوالا جوية سيئة اليوم الجمعة تسببت في إغلاق عدد من الموانئ.(رويترز).