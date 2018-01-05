روسيا: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران بشأن الاتفاق النووي

موسكو: قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة،إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لزيادة الضغط على إيران.

ولفت ريابكوف إلى أن احتمال استخدام واشنطن للاتفاق النووي من أجل الضغط على إيران لا يتماشى مع وضعها كدولة عظمى.

وأضاف لوكالة أنباء (سبوتنيك): “نحن لا نفهم ما الذي لا يناسب الجانب الأمريكي في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). فمحتوى الوثيقة معروف بشكل جيد، والجانب الأمريكي يراقب كيفية تنفيذ الاتفاق، ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، وفي مناقشات أخرى”.

وتابع “إذا كانت واشنطن تحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران لأسباب لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا برأينا ما يحصل، فإنه أسلوب غير راق، وأسلوب لا يتماشى مع وضع دولة عظمى”.

وطلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ظهر اليوم الجمعة، بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران، حسبما أفاد متحدث باسم كيرات أوماروف، سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان ريابكوف قد وصف الطلب الأمريكي بأنه مضر.(د ب أ)