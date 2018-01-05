مارادونا يبحث استعادة الصدارة وخمس مباريات أخرى بالدرجة الأولى بالإمارات

دبي: يخوض الأرجنتيني دييغو مارادونا مدرب فريق الفجيرة الإماراتي لكرة القدم يوم السبت مباراة مهمة وهو يقود فريقه في لقاء البحث عن الصدارة من جديد، ضد فريق مصفوت في الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى.

وتقام في نفس التوقيت أيضا خمس مباريات أخرى، حيث يلتقي بني ياس “المتصدر” مع العروبة “الوصيف”، ويستضيف نادي الحمرية نادي اتحاد كلباء، ويحل مسافي ضيفاً على رأس الخيمة، ويقابل خورفكان نادي دبا الحصن، والعربي مع الذيد على أرض الأول.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت استرداد بني ياس لصدارة المسابقة، بعد تغلبه على خورفكان بهدفٍ نظيف، ليعود مرة أخرى للمركز الأول الذي فقده في الجولة السابعة بعد خسارته الأولى في المسابقة أمام الحمرية بنتيجة 2/1.

وتقدم العروبة بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب نادي رأس الخيمة بهدفين نظيفين، ليتقدم خطوتين لمركز الوصافة، وبعد مفاجأة الجولة نفسها بتعادل نادي الفجيرة مع العربي بدون أهداف، وتراجع الفجيرة للمركز الثالث، بينما حافظ إتحاد كلباء على مركزه الرابع، بعد تحقيقه الأسبوع الماضي فوزاً كبيراً على ضيفه مصفوت برباعية نظيفة.

ويسعى مارادونا في مباراة الغد إلى استعادة قمته من جديد منتظرا في نفس الوقت نتيجة سلبية لمنافسيه، وقبيل انطلاق مباريات الجولة التاسعة، يتصدر بني ياس جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، يليه العروبة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وبنفس عدد النقاط يأتي الفجيرة ثالثاً للترتيب، ثم اتحاد كلباء رابعاً، والحمرية خامساً، وخورفكان سادساً، ومصفوت سابعاً.

ويتصدر قمة هدافي الدوري، البرازيلي ماركوس سيلوا لاعب الحمرية برصيد 10 أهداف، يليه أحمد صالح لاعب العربي برصيد 8 أهداف، وفي المركز الثالث البرازيلي تياجو سانتوس لاعب إتحاد كلباء وله 7 أهداف.(د ب أ)