“قطر زون” تبهر جماهير خليجي 23 وتكشف استعدادات المونديال القطري

الكويت: رغم انتقال البطولة قبل أيام قليلة على انطلاقها من قطر إلى الكويت، كانت النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الخليج (خليجي 23 عاما) لكرة القدم شاهدة على واحدة من أبرز الخطوات في مجال التعريف ببطولة كأس العالم 2022 بقطر في منطقة الخليج وما وصلت إليه استعدادات البطولة.

وعلى مدار أكثر من أسبوعين أقيمت فيهما فعاليات البطولة، التي تختتم الجمعة باللقاء بين منتخبي الإمارات وعمان في المباراة النهائية للبطولة، حرص منظمو المونديال القطري على استغلال التجمع الخليجي في الكويت والحضور الجماهيري من مختلف دول المنطقة لمتابعة أحداث خليجي 23 في التعريف بالإمكانيات التي توفرها قطر لهذه البطولة وما وصلت إليه الاستعدادات لها وخاصة فيما يتعلق بالاستادات المضيفة للمونديال القطري.

وخلال أيام بطولة خليجي 23، شهدت منطقة “قطر زون” في الكويت زيارة أعداد هائلة من الجماهير العربية عامة والخليجية خاصة كما شهدت زيارة العديد من المسؤولين البارزين من الكويت وغيرها والذين أبدوا إعجابهم باستادات البطولة وتأييدهم للمونديال القطري.

وكان من أحدث المسؤولين الذين زاروا “قطر زون” خلال الأيام الأخيرة خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي والذي أعرب عن سعادته بما شاهده واستمع إليه من شرح حول استادات المونديال القطري وذلك على هامش زيارته لجناح “قطر زون” الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة في قطر بمنطقة المروج في الكويت.

وقال الروضان، في تصريحات نشرها موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الانترنت: “نفتخر باستضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وتيقنت، بعد اطلاعي على ما تشهده الدولة من تقدم ملحوظ لاستضافة هذا الحدث الكروي ، بأن موعد البطولة بات قريبا.

ولفت انتباهي اهتمام اللجنة العليا للمشاريع والإرث وحرصها على أن يكون لكل استاد رياضي طابعه الخاص ورونقه المعماري وكأن كل منها يروي لنا حكاية ما. وبدورنا، نبدي استعدادنا التام لنكون إلى جانب أشقائنا القطريين لدعم جهودهم في استضافة هذا الحدث العالمي الضخم، وذلك انطلاقا من كوننا شركاء في هذه البطولة التي لا تمثل قطر وحدها. نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة يحقق لنا جميعا النجاح”.

ويشغل الروضان أيضا منصب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة خليجي 23 .

ويهدف جناح “قطر زون” إلى تعريف الزوار والمشجعين بأبرز ملامح استضافة قطر لمونديال 2022 واطلاعهم على نماذج للاستادات المخصصة لاستضافة البطولة وتطورات العمل في كل منها ومختلف جوانب الإرث والاستدامة التي تميزها.

وأضاف: “ازدحام الجماهير لزيارة قطر زون يؤكد نجاح هذه التجربة ، وكأس الخليج كما عهدناه طوال سنوات مضت لا يحلو إلا بهذه التجمعات الجماهيرية، واستقطاب القنوات الإعلامية”.

وكان في استقبال الروضان كل من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وحسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال. ورافق الروضان في زيارته الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

واستمع الروضان، خلال زيارته، لشرح واف حول “قطر زون” قدمه ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم المونديال القطري وفريق عمل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأبدى إعجابه بالتطور الذي تشهده استادات المونديال القطري.

وأعرب الذوادي عن سعادته بزيارة الروضان لقطر زون وقال: “ليس بجديد على الأشقاء الكويتيين أن يكونوا بجانبنا، ونحن بدورنا نسعى لرد الجميل لهم إذ نحتفل جميعا من خلال تواجدنا في قطر زون برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية”.

وأضاف: “يجسد جناح قطر زون إيماننا بأن بطولة كأس العالم 2022 ليست لقطر وحدها، بل يمتد أثرها الإيجابي ليلهم العالم العربي والشرق الأوسط. وبدورنا، نحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى لاطلاع أفراد المجتمع على خططنا وتعريفهم بالتقدم الذي وصل إليه استعدادنا لاستضافة المونديال”.

وفي المقابل، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أن حرص قطر على التواجد بقوة خلال استضافة الكويت لمنافسات خليجي 23 ينبع من رغبة قطر للاحتفال برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية وتقديرا لجهود الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بالإضافة للتأكيد على عالمية بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي ترحب بالجميع من مختلف الأقطار حول العالم.

وتوجه بن خليفة بالشكر للروضان تقديرا لزيارته إلى قطر زون وحرصه على الاطلاع على استعدادات المونديال القطري وهو ما يؤكد حرص الأشقاء في الكويت على الوقوف بجانب قطر ودعمها في استضافة هذا الحدث العالمي.

كما أعرب عن سعادته بالجهد الكبير الذي بذله القائمون على “قطر زون”، وأثنى على عمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث والهيئة العامة للسياحة في قطر وجهود جميع القائمين الذين تمكنوا من تجهيز المكان في أيام معدودة. (د ب أ)