مسنة فلسطينية تحتفظ بكتل من شعرها منذ 67 عاما

طوباس: فتحت الفلسطينية عزية دراغمة غطاء وسادة لتخرج كتلا كبيرة من شعرها بألوان مختلفة احتفظت بها طيلة 67 عاما.

وقالت دراغمة، 82 عاما، لرويترز بمنزلها في طوباس بالضفة الغربية “أنا باحب شعري وباكره إني أرميه لما أقصه. وحتى لما اغسل شعري، الشعر اللي بيسقط باجمعه”.

وأضافت “أنا باحتفظ في شعري من وانا عمري 15 سنة من لما اتزوجت”.

وتابعت أنها خزنت شعرها في ثلاثة أغطية وسائد كبيرة، تستخدمها كديكور في المنزل.

وقالت “الله أكبر كل هذا الشعر من رأس إنسان واحد اللي هو راسي”.(رويترز)